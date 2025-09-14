晴時多雲

體育 即時新聞

30212人新猿紀錄 見證一局放倒象

2025/09/14 05:30

猿洋投威能帝先發7局無失分，以12勝、147次三振暫居投手雙冠王。（記者陳逸寬攝）猿洋投威能帝先發7局無失分，以12勝、147次三振暫居投手雙冠王。（記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在隊史最高單場票房30212人見證下，樂天桃猿昨以8：0大勝中信兄弟，不但終止對戰7連敗，還因統一獅贏球，讓兄弟前天才亮起的下半季封王魔術數字又熄滅。樂天先發洋投威能帝7局飆6K無失分，不但收下本季第10座單場MVP，還以12勝和147次三振位居聯盟投手雙冠王，「感謝上帝讓我有美好的比賽。」

30212人新猿紀錄 見證一局放倒象大巨蛋昨30212人進場，締造猿隊史最高單場進場人數。
（記者陳逸寬攝）

樂天下半季落後兄弟勝差只剩3.5場，且和第3的統一獅沒有勝差，但因台鋼雄鷹輸球，樂天在全年戰績領先台鋼2.5場，在球季剩下16場時，先放眼以年度第3拚進季後賽。

3局下猿趁兄弟洋投黃博多下丘守備發生暴傳失誤，壘上跑者包括林政華、林立（左）都衝回本壘得分。（記者陳逸寬攝）3局下猿趁兄弟洋投黃博多下丘守備發生暴傳失誤，壘上跑者包括林政華、林立（左）都衝回本壘得分。（記者陳逸寬攝）

短打引爆失誤 開啟8分大局

3局下攻出8分大局是樂天贏球關鍵，教頭古久保健二表示，「從那個短打失誤開始，攻勢有串連下去，攻下大局。前面那2分算是比較幸運，追加的分數是選手非常專注，是選手的力量。」

該局兄弟先發洋投黃博多先被敲二壘安打並送出保送形成一、二壘有人，接著陳晨威短打讓投手自行處理並發生暴傳失誤，壘上跑者都回壘，樂天單局靠5安和2保送灌進8分，也追平隊史在2022年7月23日對兄弟單局最多得分紀錄。

威能帝雙冠王 10奪單場MVP

威能帝雖然前5局都讓兄弟首名打者上壘，1局上更讓兄弟開路先鋒王威晨敲二壘安打，但都能化解危機，最後以95球投完7局被敲7安並飆6K，和台鋼後勁並列聯盟勝投王，147次三振則繼續獨居領先。

「每次對上兄弟都覺得很難纏，因為他們很能利用得點圈的進攻機會。」威能帝認為對兄弟很苦手，也坦言狀況並不佳，「這場比賽就是這麼美好，有時候狀況好不一定能贏，狀況不好反而還贏，這就是棒球比賽的一部分。」

