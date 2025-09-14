3獅開轟屠龍 醞釀10月火藥庫

獅隊奧德銳單場飆出10次三振，笑納2連勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅一開賽就進帳3分，再用3發陽春彈擴大領先，終場以6：1送給味全龍4連敗，最近12戰豪取10勝，不僅滅掉中信兄弟才點亮1天的下半季封王魔術數字，全年戰績也追到只落後中信1.5場，奧德銳連續2場用優質先發包辦勝投與單場MVP。

林安可第21轟出爐，只落後全壘打榜首魔鷹3轟。（記者陳志曲攝）

近12場10勝

全年戰績輸兄弟1.5場

統一1局下就靠林佳緯、陳鏞基、林子豪、陳聖平安打串聯，從伍鐸手中搶下3分，4局下邱智呈、林安可與5局下蘇智傑陸續砲轟味全牛棚，味全只在4局上靠吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、劉基鴻相繼安打扳回1分。統一總教練林岳平表示，擊出全壘打的都是球隊的主要打者，希望他們透過這兩週維持手感，把這樣的表現帶到10月。

請繼續往下閱讀...

奧德銳用105球投6局失1分，被打4支安打的3支與失分都在4局上，雖出現2次保送與1次觸身球，仍投出來台單場新高10次三振，最近2場13局僅掉1分。林岳平認為，奧德銳前2局都保送首名打者，還經常投到滿球數，雖然較擅長製造滾地球，這場反倒不斷用三振化解危機，整體表現應該可以更好。

奧德銳指出，保送確實太多，感謝捕手林岱安的配球策略，能投出很多三振，應該是滑球、高角度直球都收到不錯的效果，目前還沒調整到最佳狀態，希望持續進步提升到更好。至於首次在主場拿MVP必須上台跳舞，他笑說：「不是很自在，我上次跳舞應該是在婚禮上，太太有跟我來台灣，雖然這次不在現場，相信她會看電視並且錄下來。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法