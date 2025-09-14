晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

3獅開轟屠龍 醞釀10月火藥庫

2025/09/14 05:30

獅隊奧德銳單場飆出10次三振，笑納2連勝。 （記者陳志曲攝）獅隊奧德銳單場飆出10次三振，笑納2連勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅一開賽就進帳3分，再用3發陽春彈擴大領先，終場以6：1送給味全龍4連敗，最近12戰豪取10勝，不僅滅掉中信兄弟才點亮1天的下半季封王魔術數字，全年戰績也追到只落後中信1.5場，奧德銳連續2場用優質先發包辦勝投與單場MVP。

林安可第21轟出爐，只落後全壘打榜首魔鷹3轟。（記者陳志曲攝）林安可第21轟出爐，只落後全壘打榜首魔鷹3轟。（記者陳志曲攝）

近12場10勝

全年戰績輸兄弟1.5場

統一1局下就靠林佳緯、陳鏞基、林子豪、陳聖平安打串聯，從伍鐸手中搶下3分，4局下邱智呈、林安可與5局下蘇智傑陸續砲轟味全牛棚，味全只在4局上靠吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、劉基鴻相繼安打扳回1分。統一總教練林岳平表示，擊出全壘打的都是球隊的主要打者，希望他們透過這兩週維持手感，把這樣的表現帶到10月。

奧德銳用105球投6局失1分，被打4支安打的3支與失分都在4局上，雖出現2次保送與1次觸身球，仍投出來台單場新高10次三振，最近2場13局僅掉1分。林岳平認為，奧德銳前2局都保送首名打者，還經常投到滿球數，雖然較擅長製造滾地球，這場反倒不斷用三振化解危機，整體表現應該可以更好。

奧德銳指出，保送確實太多，感謝捕手林岱安的配球策略，能投出很多三振，應該是滑球、高角度直球都收到不錯的效果，目前還沒調整到最佳狀態，希望持續進步提升到更好。至於首次在主場拿MVP必須上台跳舞，他笑說：「不是很自在，我上次跳舞應該是在婚禮上，太太有跟我來台灣，雖然這次不在現場，相信她會看電視並且錄下來。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中