郭嚴文談最佳盟友 跟哲瑄比我只算堪用

郭嚴文（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕得知林哲瑄決定在今年球季結束引退，從小一起長大的郭嚴文特別有感觸，他表示，認識林哲瑄應該有30年，除了感到非常驚訝，更多的是捨不得，只是每個球員都會面對這麼一天，不管老同學做出什麼決定，他一定支持，「不論哲瑄曾經發生什麼事，他在我心中的地位，都不會改變。」

郭嚴文與林哲瑄的國際賽緣分

相交30年 不捨他退休

郭嚴文指出，從小與林哲瑄在台南一起打球也一起生活，從國小到高中只有國中不是同校，即便高中畢業後的發展完全不同，彼此的交情不曾受到影響，「就算國中沒有同隊，選台南市代表隊還是會在一起，哲瑄從小就是球隊的核心，與林旺衛都是我在球隊裡的依靠，比賽只要有他們兩個在，什麼事都能放心，在打棒球這條路上，哲瑄一直是我的精神支柱。」

請繼續往下閱讀...

郭嚴文認為，球員生涯走到這個階段，面對球隊可能有不同的規劃，勢必要做出抉擇，林哲瑄還有一定的能力，下決定要有很大的勇氣，小林哲瑄1個月的他也開始思考，但不會特別設限，「職棒的競爭很激烈，實力與成績要靠自己爭取，機會是留給準備好的跟比較好的人，技不如人就是淘汰，真的不行，時間到了，我也要做出決定，還能當球員一天，就去享受競爭的氛圍。」

郭嚴文回憶，除了2013年經典賽資格賽、2015年第一屆12強賽，從少棒到職棒打過的每次國際賽，都與林哲瑄當隊友，「應該很少人能像我跟哲瑄這樣，從小到大經常一起在國家隊，跟哲瑄比，我只算堪用，卻很幸運，能跟他、旺衛、陳俊秀、鄭凱文、陳禹勳這些很厲害的學長與同學一起打球。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法