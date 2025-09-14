晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

郭嚴文談最佳盟友 跟哲瑄比我只算堪用

2025/09/14 05:30

郭嚴文（記者陳志曲攝）郭嚴文（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕得知林哲瑄決定在今年球季結束引退，從小一起長大的郭嚴文特別有感觸，他表示，認識林哲瑄應該有30年，除了感到非常驚訝，更多的是捨不得，只是每個球員都會面對這麼一天，不管老同學做出什麼決定，他一定支持，「不論哲瑄曾經發生什麼事，他在我心中的地位，都不會改變。」

郭嚴文與林哲瑄的國際賽緣分郭嚴文與林哲瑄的國際賽緣分

相交30年 不捨他退休

郭嚴文指出，從小與林哲瑄在台南一起打球也一起生活，從國小到高中只有國中不是同校，即便高中畢業後的發展完全不同，彼此的交情不曾受到影響，「就算國中沒有同隊，選台南市代表隊還是會在一起，哲瑄從小就是球隊的核心，與林旺衛都是我在球隊裡的依靠，比賽只要有他們兩個在，什麼事都能放心，在打棒球這條路上，哲瑄一直是我的精神支柱。」

郭嚴文認為，球員生涯走到這個階段，面對球隊可能有不同的規劃，勢必要做出抉擇，林哲瑄還有一定的能力，下決定要有很大的勇氣，小林哲瑄1個月的他也開始思考，但不會特別設限，「職棒的競爭很激烈，實力與成績要靠自己爭取，機會是留給準備好的跟比較好的人，技不如人就是淘汰，真的不行，時間到了，我也要做出決定，還能當球員一天，就去享受競爭的氛圍。」

郭嚴文回憶，除了2013年經典賽資格賽、2015年第一屆12強賽，從少棒到職棒打過的每次國際賽，都與林哲瑄當隊友，「應該很少人能像我跟哲瑄這樣，從小到大經常一起在國家隊，跟哲瑄比，我只算堪用，卻很幸運，能跟他、旺衛、陳俊秀、鄭凱文、陳禹勳這些很厲害的學長與同學一起打球。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中