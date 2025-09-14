9月瘋邦 戴培峰一棒解低潮

悍將戴培峰8局上敲出3分打點二壘打，帶起6分大局。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕澄清湖客場作戰的富邦悍將，昨8局上2出局滿壘時，在戴培峰關鍵安打帶動下，單局灌進6分，終場以8：2逆轉台鋼雄鷹，寫下4連勝及客場5連勝。

滿壘機不可失

單局6分逆轉鷹

本週還未嘗敗績的富邦，今天若贏球將在客場橫掃台鋼，也是本季首次在週末3連戰橫掃對手。富邦在5月16、17日連贏味全2場，但該週週日因雨延賽，錯失3連勝的機會。

富邦3局上從台鋼大聯盟級洋投那瑪夏手中拿下1分，但王柏融在4局下擊出暌違近1個半月全壘打，也是他生涯第96轟，距離百轟里程碑只剩4支，這支2分砲也幫助台鋼超前比分。

一路領先的台鋼，8局上陳柏清登板時遭遇亂流，富邦從周佳樂的安打開啟攻勢，張育成選到保送造成滿壘後，陳柏清雖三振范國宸，仍被下一棒的戴培峰擊出清壘的二壘打，張育成9局上補上陽春砲，個人連兩場開轟，近4戰3轟。

戴培峰一棒突破低潮，他說：「總教練前面給我很多次機會，打不好滿對不起球隊的。沒有太在意球隊滿壘的數據，就按照自己設定球路進攻，原本以為會被接殺，可能因為順風，運氣還不錯。」

戴培峰很開心終於改善追打壞球的問題，盡可能擊出有品質的球，剩下的比賽也將全力以赴，幫助球隊奪勝。

富邦悍將總教練陳金鋒表示，8局上能攻下大局，張育成選到保送、戴培峰的安打都很關鍵，「之前培峰打擊狀況有一陣子不好，現在狀況回升，蹲捕和投手搭配表現也很好。」

