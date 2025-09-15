晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

改判保住致勝分 台灣U18連4屆奪牌

2025/09/15 05:30

江庭毅敲出關鍵安打送回曾聖恩。（棒協提供）江庭毅敲出關鍵安打送回曾聖恩。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃台韓季軍戰昨在7局上本壘攻防戰神轉折，主審因曾聖恩沒滑壘將他趕出場，經重播輔助判決又加判南韓捕手違規阻擋，台灣隊獲得致勝分，終場以3：2拿下季軍，連續4屆盃賽都能站上頒獎台，世界棒壘球總會副會長辜仲諒在頒獎典禮現身致詞，高呼台灣隊是我們的驕傲。

台灣隊先發投手劉任右3局只掉1分。（棒協提供）台灣隊先發投手劉任右3局只掉1分。（棒協提供）

原判趕出場

曾聖恩（左）跑回本壘遭判出局，還被趕出場，他激動地據理力爭，經過重播輔助判決改判，台灣隊拿下最重要的致勝分。（中央社）曾聖恩（左）跑回本壘遭判出局，還被趕出場，他激動地據理力爭，經過重播輔助判決改判，台灣隊拿下最重要的致勝分。（中央社）

曾聖恩據理力爭

台韓前6局戰成2：2平手僵局，7局上2出局江庭毅敲出中間短淺安打，二壘跑者曾聖恩拚本壘，南韓在曾聖恩距離本壘仍有2步的差距將球傳到捕手手套，曾聖恩擋在本壘而選擇不滑壘，先被日籍主審判有衝撞捕手危險之虞，以違反運動家精神將他趕出場。

曾聖恩激動解釋捕手擋到路徑，被隊友拉回休息室，在台灣隊教練團爭取下，裁判團看重播輔助判決認定南韓捕手違規阻擋，神轉折讓南韓抗議許久，最終只能接受判決，士氣也大受影響，7局下三上三下痛失季軍，不少選手落下不甘心的眼淚。

在本壘攻防戰前，曾聖恩的「神之足」也大顯神威，原本要被南韓隊的「逆雙殺」化解危機，但他滑二壘前先急煞再踩壘包，巧妙躲過觸殺，後續才能串聯江庭毅的適時安打，跑回台灣隊致勝分。

台灣隊在超級循環賽被南韓隊以8：1痛宰，季軍戰討回顏面，先發左投劉任右對南韓3局4K，被敲陽春砲，唯一失分，王奕翔中繼2.2局4K掉1分咬住戰局，而游擊手許書誠更從11日的失誤之夜奮起，單場雙安無失誤立下大功。

曾聖恩 李楷棋

入選全明星世界隊

集訓期間，台灣隊總教練廖宏淵就評價今年陣容無S級投手，只有A級投手，雖然在超級循環賽遭日韓痛宰，盃賽投打守數據排不進12隊前段班，但選手能在關鍵戰役展現韌性，雖不及前兩屆的亞軍成績，最終仍抱回季軍，球員更歷經多場硬仗洗禮，對未來棒球生涯有極大助益，曾聖恩跟李楷棋更入選全明星世界隊的一壘手和外野手。

美2:0完封日本

11冠追平古巴

美日冠軍戰吸引16693人進入沖繩那霸蜂巢球場觀戰，美國隊在王牌投手柏斯維克7局6K完封勝的帶領，率隊以2：0粉粹日本隊的連霸夢，進帳隊史第11座冠軍，追平古巴隊並列世界最多。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中