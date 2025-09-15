改判保住致勝分 台灣U18連4屆奪牌

江庭毅敲出關鍵安打送回曾聖恩。（棒協提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕U18世界盃台韓季軍戰昨在7局上本壘攻防戰神轉折，主審因曾聖恩沒滑壘將他趕出場，經重播輔助判決又加判南韓捕手違規阻擋，台灣隊獲得致勝分，終場以3：2拿下季軍，連續4屆盃賽都能站上頒獎台，世界棒壘球總會副會長辜仲諒在頒獎典禮現身致詞，高呼台灣隊是我們的驕傲。

台灣隊先發投手劉任右3局只掉1分。（棒協提供）

原判趕出場

曾聖恩（左）跑回本壘遭判出局，還被趕出場，他激動地據理力爭，經過重播輔助判決改判，台灣隊拿下最重要的致勝分。（中央社）

曾聖恩據理力爭

台韓前6局戰成2：2平手僵局，7局上2出局江庭毅敲出中間短淺安打，二壘跑者曾聖恩拚本壘，南韓在曾聖恩距離本壘仍有2步的差距將球傳到捕手手套，曾聖恩擋在本壘而選擇不滑壘，先被日籍主審判有衝撞捕手危險之虞，以違反運動家精神將他趕出場。

曾聖恩激動解釋捕手擋到路徑，被隊友拉回休息室，在台灣隊教練團爭取下，裁判團看重播輔助判決認定南韓捕手違規阻擋，神轉折讓南韓抗議許久，最終只能接受判決，士氣也大受影響，7局下三上三下痛失季軍，不少選手落下不甘心的眼淚。

在本壘攻防戰前，曾聖恩的「神之足」也大顯神威，原本要被南韓隊的「逆雙殺」化解危機，但他滑二壘前先急煞再踩壘包，巧妙躲過觸殺，後續才能串聯江庭毅的適時安打，跑回台灣隊致勝分。

台灣隊在超級循環賽被南韓隊以8：1痛宰，季軍戰討回顏面，先發左投劉任右對南韓3局4K，被敲陽春砲，唯一失分，王奕翔中繼2.2局4K掉1分咬住戰局，而游擊手許書誠更從11日的失誤之夜奮起，單場雙安無失誤立下大功。

曾聖恩 李楷棋

入選全明星世界隊

集訓期間，台灣隊總教練廖宏淵就評價今年陣容無S級投手，只有A級投手，雖然在超級循環賽遭日韓痛宰，盃賽投打守數據排不進12隊前段班，但選手能在關鍵戰役展現韌性，雖不及前兩屆的亞軍成績，最終仍抱回季軍，球員更歷經多場硬仗洗禮，對未來棒球生涯有極大助益，曾聖恩跟李楷棋更入選全明星世界隊的一壘手和外野手。

美2:0完封日本

11冠追平古巴

美日冠軍戰吸引16693人進入沖繩那霸蜂巢球場觀戰，美國隊在王牌投手柏斯維克7局6K完封勝的帶領，率隊以2：0粉粹日本隊的連霸夢，進帳隊史第11座冠軍，追平古巴隊並列世界最多。

