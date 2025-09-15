晴時多雲

體育 即時新聞

台北城市路跑賽》江彥綸稱王 余亭緣封后

2025/09/15 05:30

江彥綸（大漢行銷提供）江彥綸（大漢行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025 Panasonic台北城市路跑賽昨在總統府前開跑，去年拿下亞軍的江彥綸，今年在12.5公里組以40分14秒率先衝線，勇奪男子組冠軍，余亭緣以48分11秒封后。

余亭緣（大漢行銷提供）余亭緣（大漢行銷提供）

今年台北城市路跑分為12.5公里、3公里組，選手從總統府前出發，路線會跑上新生高架橋，加上天氣炎熱，對於選手而言是不小的考驗。

江彥綸去年拿下亞軍，這次捲土重來做足準備，他說：「成績還算滿意，這次也是以賽代訓，希望順利拿下東京馬拉松名額。」有趣的是，這次贊助商提供冰箱作為冠軍獎品，他笑說：「可能會問一下家人有沒有需要更換，去年亞軍獲得的冰箱還在我家。」

不少長跑好手利用這次台北城市路跑賽備戰下半年賽事，余亭緣也不例外，「我都把這場比賽視為開學跑，檢視一下自己的狀況，看到很多跑者聚集在一起，氣氛相當溫馨。」

另外，主辦單位特別邀請日本倫敦奧運5千及1萬公尺國手吉川美香來台和跑者交流，40歲的她目前是日本松下女子田徑隊的教練，至今仍相當投入於跑步，「這是我平衡生活困境及工作壓力的最佳利器。」她昨天也參與了12.5公里賽事。

