LEVANGA CUP》盧冠軒砍16分 傷癒找回手感

盧冠軒拿下16分4抄截。（攻城獅提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新竹攻城獅「泰雅戰士」盧冠軒上季因傷提前報銷，昨在北海道舉行的「LEVANGA CUP 2025國際交流賽」繳出本土最佳16分，他感謝隊友以及教練的鼓勵，讓傷癒回歸的自己逐漸找回狀態。

30歲的射手盧冠軒上季出賽26場，平均貢獻9.7分、1.7籃板、2.2助攻，外線命中率36.8%，他在3月作客夢想家一戰於兩隊衝突中倒地受傷，最後因右腳踝骨折提前結束賽季。

請繼續往下閱讀...

將上季的不甘化為動力，盧冠軒昨在面對KBL原州DB隊一役，11投7中拿下16分、另有4抄截，攻防兩端都有不俗演出，他透露，前陣子訓練的狀態其實不理想，要歸功每位隊友與教練的鼓勵，讓自己慢慢找回手感。

攻城獅擊敗原州

攻城獅此次受到日本B聯盟LEVANGA北海道隊邀請赴日進行交流賽，首戰以83：100不敵地主，昨在洋將德魯飆進關鍵三分彈、全場拿下29分領軍之下，以92：86擊敗原州隊，以1勝1負作收。

獅教頭讚球員無私

攻城獅上季在聯盟敬陪末座，本季4名洋將德魯、提傑、力獅、帕塞獅都是新面孔，總教練威森總結交流賽表現指出，本土與洋將仍在磨合，但可以肯定團隊正在往好的方向前進，「特別是進攻時球的流動，每位球員都很無私。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法