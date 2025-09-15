晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

江承諺完美5局 台鋼百勝達標

2025/09/15 05:30

台鋼雄鷹昨擊敗富邦悍將，達標隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹昨擊敗富邦悍將，達標隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕面臨橫掃邊緣的台鋼雄鷹，昨投1休4登板的江承諺投出完美5局，接手的伍祐城、施子謙、陳柏清和林詩翔合力封鎖，讓富邦悍將團隊僅2安打，台鋼終場1：0贏球，不僅終止3連敗，還達標隊史百勝里程碑。

江承諺投滿5局6次三振、無失分，未被擊出任何安打。 （記者李惠洲攝）江承諺投滿5局6次三振、無失分，未被擊出任何安打。 （記者李惠洲攝）

5投聯手接力

台鋼林詩翔成功關門，摘下領先聯盟的第26次救援成功。 （記者李惠洲攝）台鋼林詩翔成功關門，摘下領先聯盟的第26次救援成功。 （記者李惠洲攝）

1：0完封悍將

富邦悍將近況原本極佳，昨賽前挑戰球團史首度單週5戰全勝、本季首度橫掃對手，但直到7局才由陳真擊出團隊首安。台鋼在首局靠著王柏融適時安打進帳1分，就靠著這僅有1分拿下勝利，除了先發江承諺奪第4勝，伍、施、陳都進帳中繼成功，林詩翔摘下領先聯盟的第26次救援成功，這場乾淨俐落完封勝，讓台鋼投手群人人有獎。

悍將挑戰首度

單週全勝落空

江承諺僅投62球、無失分，6次三振，未被擊出安打。對於挑戰無安打比賽的可能性，他坦言：「本就設定投5局，沒有想拚、也沒特別看計分板。雖然投1休4節奏感覺還在疲勞期，但球隊有需要，就盡量幫助球隊。」

台鋼一軍首勝與百勝，勝投都是江承諺，拿下單場MVP的他說：「勝投是運氣，球隊贏球就好。」江承諺也說，接下來賽程很辛苦，但希望不管學長、學弟，大家一起拚到最後一場，如果有進季後賽自然很棒，若沒能晉級，也會是很有收穫的一年。

台鋼成軍後，登上一軍不滿兩年拿到百勝，總教練洪一中坦言，近期球隊其實面臨低潮，打擊難以串聯，洪總說：「百勝是其中一場，還要再加油。」

台鋼雄鷹週末安排「正港鷹雄」主題日，全隊換上台灣大聯盟高屏雷公黃、白色系主題球衣，並邀請前兄弟象、1999年效力過雷公的傳奇洋投勞勃來台，和前隊友洪一中、路易士相見歡，勞勃前天開球、昨台鋼安排舉辦球迷見面會，球迷反應熱烈。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中