江承諺完美5局 台鋼百勝達標

台鋼雄鷹昨擊敗富邦悍將，達標隊史百勝里程碑。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕面臨橫掃邊緣的台鋼雄鷹，昨投1休4登板的江承諺投出完美5局，接手的伍祐城、施子謙、陳柏清和林詩翔合力封鎖，讓富邦悍將團隊僅2安打，台鋼終場1：0贏球，不僅終止3連敗，還達標隊史百勝里程碑。

江承諺投滿5局6次三振、無失分，未被擊出任何安打。 （記者李惠洲攝）

5投聯手接力

台鋼林詩翔成功關門，摘下領先聯盟的第26次救援成功。 （記者李惠洲攝）

1：0完封悍將

富邦悍將近況原本極佳，昨賽前挑戰球團史首度單週5戰全勝、本季首度橫掃對手，但直到7局才由陳真擊出團隊首安。台鋼在首局靠著王柏融適時安打進帳1分，就靠著這僅有1分拿下勝利，除了先發江承諺奪第4勝，伍、施、陳都進帳中繼成功，林詩翔摘下領先聯盟的第26次救援成功，這場乾淨俐落完封勝，讓台鋼投手群人人有獎。

悍將挑戰首度

單週全勝落空

江承諺僅投62球、無失分，6次三振，未被擊出安打。對於挑戰無安打比賽的可能性，他坦言：「本就設定投5局，沒有想拚、也沒特別看計分板。雖然投1休4節奏感覺還在疲勞期，但球隊有需要，就盡量幫助球隊。」

台鋼一軍首勝與百勝，勝投都是江承諺，拿下單場MVP的他說：「勝投是運氣，球隊贏球就好。」江承諺也說，接下來賽程很辛苦，但希望不管學長、學弟，大家一起拚到最後一場，如果有進季後賽自然很棒，若沒能晉級，也會是很有收穫的一年。

台鋼成軍後，登上一軍不滿兩年拿到百勝，總教練洪一中坦言，近期球隊其實面臨低潮，打擊難以串聯，洪總說：「百勝是其中一場，還要再加油。」

台鋼雄鷹週末安排「正港鷹雄」主題日，全隊換上台灣大聯盟高屏雷公黃、白色系主題球衣，並邀請前兄弟象、1999年效力過雷公的傳奇洋投勞勃來台，和前隊友洪一中、路易士相見歡，勞勃前天開球、昨台鋼安排舉辦球迷見面會，球迷反應熱烈。

