張育成火燙 骨刺動刀季後再說

悍將隊長張育成本季累積13轟是全隊最多。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將8月22戰，單月僅拿5勝，全年度已確定淘汰指數歸零，但時序進入9月，富邦打出不同風貌，昨險些就單週第5勝，這波連勝氣勢，隊長「國防部長」張育成率隊攻城掠地，客場4連勝強攻26分，部長就貢獻3轟，因傷僅打56場的他，本季已經累積13轟是全隊最多。

富邦上週4勝 就貢獻3轟

對於近況，張育成笑說：「還可以，有打到球的話，狀況就很好。」但張育成坦言，跟剛傷癒復出相比，近況確實好多了。

請繼續往下閱讀...

由於張育成右手肘有骨刺困擾，復出至今，富邦教練團暫不安排他守游擊，而是以一壘或指定打擊身分出賽。

富邦林岳谷和林澤彬在二游守備竄起，減低張育成的守備負擔，近期轉戰一壘手，張育成卻苦笑坦言，對他而言很難。張育成解釋，由於傳球是反向，他個人認為一壘、二壘位置的難度比三、游困難，他還透露，平時會看隊友范國宸怎麼守，「他反向轉身動作很快，我都觀摩他。」

至於球季結束後是否動刀根除骨刺問題，張育成說：「還在和防護員討論，如果開刀，當然希望趕快復健，如果屆時有被選到經典賽，更要加快復健速度。但現在先以球季為主，我們還有機會！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法