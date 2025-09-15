晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

張育成火燙 骨刺動刀季後再說

2025/09/15 05:30

悍將隊長張育成本季累積13轟是全隊最多。（記者李惠洲攝）悍將隊長張育成本季累積13轟是全隊最多。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將8月22戰，單月僅拿5勝，全年度已確定淘汰指數歸零，但時序進入9月，富邦打出不同風貌，昨險些就單週第5勝，這波連勝氣勢，隊長「國防部長」張育成率隊攻城掠地，客場4連勝強攻26分，部長就貢獻3轟，因傷僅打56場的他，本季已經累積13轟是全隊最多。

富邦上週4勝 就貢獻3轟

對於近況，張育成笑說：「還可以，有打到球的話，狀況就很好。」但張育成坦言，跟剛傷癒復出相比，近況確實好多了。

由於張育成右手肘有骨刺困擾，復出至今，富邦教練團暫不安排他守游擊，而是以一壘或指定打擊身分出賽。

富邦林岳谷和林澤彬在二游守備竄起，減低張育成的守備負擔，近期轉戰一壘手，張育成卻苦笑坦言，對他而言很難。張育成解釋，由於傳球是反向，他個人認為一壘、二壘位置的難度比三、游困難，他還透露，平時會看隊友范國宸怎麼守，「他反向轉身動作很快，我都觀摩他。」

至於球季結束後是否動刀根除骨刺問題，張育成說：「還在和防護員討論，如果開刀，當然希望趕快復健，如果屆時有被選到經典賽，更要加快復健速度。但現在先以球季為主，我們還有機會！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中