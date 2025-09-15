「全壘打不是我的工作…」 林承飛轟逆轉3分砲

桃猿林承飛6下轟出逆轉3分砲，助球隊以3：2力克中信。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿陳克羿先發6局只失1分，林承飛轟出逆轉3分砲，3：2力克中信。樂天在大巨蛋主場的首位攻防3連戰最後2場連勝，和中信勝差拉近到2.5場。

桃猿連勝兄弟

勝差追近至2.5場

樂天總教練古久保健二表示，選手都非常努力，才有現在的成績，但是目前還是在後追趕的狀況，不會去想差距縮小了，必須更努力去贏得每一場比賽。

中信先發投手魏碩成前3局被擊出5支安打，但是發揮危機處理能力，加上隊友以盜壘狙殺和雙殺守備力挺，前5局無失分，並一度連續決8名打者，取得1：0領先。

第6局樂天終於掌握得分機會，成晉擊出二壘打，2出局後魏碩成故意保送第4棒林泓育，對林承飛的第1個好球就被轟出左外野全壘打牆。林承飛本季第7轟，樂天3：1超前。

林承飛表示，其實第3棒林智平打擊時，就有預想到這個狀況，因為一壘空著，中信就算沒有故意保送林泓育，也不會給他好攻擊的球，因此上場前就告訴自己，一定要扛起這個責任，忘掉前兩打席沒有打好，就算只有1次攻擊機會，也一定要把握，因此第1個好球就積極出棒。

朱承洋終結

救援、中繼雙10達標

林承飛因為春訓時手腕受傷，6月中才上到一軍，出賽53場就擊出7支全壘打，只比並列全隊最多的林泓育和林政華少1轟。林承飛表示，全壘打不是他的工作，他的工作是把跑者打回來，前4棒的林立、陳晨威、林智平和林泓育，上壘率都很好，第5棒的自己責任更重大，尤其最近經常全場只有1局有得分攻勢，一定要把握機會。

樂天朱承洋第9局登板，連續解決3名打者，包括1次三振，拿下本季第10次救援成功，另有15次中繼成功，達成救援、中繼雙十紀錄。

