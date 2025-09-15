晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「全壘打不是我的工作…」 林承飛轟逆轉3分砲

2025/09/15 05:30

桃猿林承飛6下轟出逆轉3分砲，助球隊以3：2力克中信。 （記者林正堃攝）桃猿林承飛6下轟出逆轉3分砲，助球隊以3：2力克中信。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿陳克羿先發6局只失1分，林承飛轟出逆轉3分砲，3：2力克中信。樂天在大巨蛋主場的首位攻防3連戰最後2場連勝，和中信勝差拉近到2.5場。

桃猿連勝兄弟

勝差追近至2.5場

樂天總教練古久保健二表示，選手都非常努力，才有現在的成績，但是目前還是在後追趕的狀況，不會去想差距縮小了，必須更努力去贏得每一場比賽。

中信先發投手魏碩成前3局被擊出5支安打，但是發揮危機處理能力，加上隊友以盜壘狙殺和雙殺守備力挺，前5局無失分，並一度連續決8名打者，取得1：0領先。

第6局樂天終於掌握得分機會，成晉擊出二壘打，2出局後魏碩成故意保送第4棒林泓育，對林承飛的第1個好球就被轟出左外野全壘打牆。林承飛本季第7轟，樂天3：1超前。

林承飛表示，其實第3棒林智平打擊時，就有預想到這個狀況，因為一壘空著，中信就算沒有故意保送林泓育，也不會給他好攻擊的球，因此上場前就告訴自己，一定要扛起這個責任，忘掉前兩打席沒有打好，就算只有1次攻擊機會，也一定要把握，因此第1個好球就積極出棒。

朱承洋終結

救援、中繼雙10達標

林承飛因為春訓時手腕受傷，6月中才上到一軍，出賽53場就擊出7支全壘打，只比並列全隊最多的林泓育和林政華少1轟。林承飛表示，全壘打不是他的工作，他的工作是把跑者打回來，前4棒的林立、陳晨威、林智平和林泓育，上壘率都很好，第5棒的自己責任更重大，尤其最近經常全場只有1局有得分攻勢，一定要把握機會。

樂天朱承洋第9局登板，連續解決3名打者，包括1次三振，拿下本季第10次救援成功，另有15次中繼成功，達成救援、中繼雙十紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中