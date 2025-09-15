晴時多雲

體育 即時新聞

拚固定先發 陳克羿：控球是課題

2025/09/15 05:30

桃猿陳克羿昨投出生涯新高8K，拿下本季第2勝。 （記者林正堃攝）桃猿陳克羿昨投出生涯新高8K，拿下本季第2勝。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿陳克羿昨天對中信兄弟投出久違的優質先發內容，並投出生涯新高的8次三振，終於拿下本季第2勝。陳克羿表示，雖然只是第2勝，有跨出一大步的感覺，希望能有更穩定的表現，爭取固定先發的機會。

昨優質先發

飆生涯新高8K

陳克羿被擊出6支安打，仍將傷害減到最低，尤其第5局化解1出局被攻佔一、三壘的危機，投出6月28日以來的第1場優質先發內容，上一勝則是8月13日。

樂天總教練古久保表示，陳克羿球速有投出來，但是控球還差一點，即使先取得球數領先，也經常投到滿球數，甚至四壞球，他是球隊期待的先發投手，希望控球的課題能夠改善。

陳克羿表示，控球的確是最大的課題，昨天也因此造成一些危機，感謝隊友守備幫忙，自己也要努力加強，有控球才能像學長黃子鵬有效執行投球策略。

陳克羿新人球季的2023年贏得生涯最多的6勝，最近2年則都只有2勝。陳克羿表示，現在回想起來，單季6勝有點不可思議，這2年的投球覺得少了一些什麼，也因此在一、二軍之間上上下下，希望改善控球的問題，能有更穩定的表現，可以固定先發。

