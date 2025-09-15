晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

龍3轟止4連敗 葉總苦笑：難得啊

2025/09/15 05:30

鎛銳中繼4局無失分穩住戰局，助龍隊中止4連敗。 （記者陳志曲攝）鎛銳中繼4局無失分穩住戰局，助龍隊中止4連敗。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍昨天當機立斷換投，提前讓新洋投鎛銳接替只投2局的曹祐齊，在鎛銳中繼4局穩住局面的帶領下，配合吉力吉撈．鞏冠、曾聖安、朱育賢相繼開砲拉開比數，以7：1擊敗統一獅不僅中止4連敗，也免於單週5場全敗與3連戰被橫掃，連總教練葉君璋都如釋重負地苦笑說：「難得啊！」

曹祐齊先發2局失1分，被打2支安打還有2次保送，用29球僅15個好球，味全提前在第3局推出鎛銳，他用61球投4局無失分，打線也適時提供支援，吉力吉撈．鞏冠6局上轟陽春彈把領先擴大為3：1，朱育賢、曾聖安7局上各轟1發2分彈拉開比數。郭俊麟用80球投6局失3分，雖交出個人今年首場優質先發，本季0勝4敗仍一勝難求。

鎛銳登板計劃外

中繼4局無失分

葉君璋指出，鎛銳的登板在計劃外，看得出曹祐齊的狀況很不好，控球與球速都沒出來，可能因為球隊處於連敗有些壓力，既然當時球隊還是領先，覺得是鎛銳上場的最佳時機，他也沒讓大家失望，考量他的用球數約65球，目前仍傾向放在中繼，4連敗期間其實都有機會贏球，主要是投手經常在某1局突然出狀況，投手教練的換投時機要再積極一點。

鎛銳前次登板是9月5日，他表示，過去的8天隨時準備上場，卻只能坐在場邊看著球隊連敗，心裡非常不是滋味，賽前被告知一有狀況就要上場，看到曹祐齊有狀況就開始準備，即便狀況沒有100％，至少可以解決打者，「球隊會簽我，就是要拚季後賽，不論定位維持中繼或改為先發，能幫助球隊贏球才是最重要的，我也願意承擔更多局數。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中