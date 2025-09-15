龍3轟止4連敗 葉總苦笑：難得啊

鎛銳中繼4局無失分穩住戰局，助龍隊中止4連敗。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍昨天當機立斷換投，提前讓新洋投鎛銳接替只投2局的曹祐齊，在鎛銳中繼4局穩住局面的帶領下，配合吉力吉撈．鞏冠、曾聖安、朱育賢相繼開砲拉開比數，以7：1擊敗統一獅不僅中止4連敗，也免於單週5場全敗與3連戰被橫掃，連總教練葉君璋都如釋重負地苦笑說：「難得啊！」

曹祐齊先發2局失1分，被打2支安打還有2次保送，用29球僅15個好球，味全提前在第3局推出鎛銳，他用61球投4局無失分，打線也適時提供支援，吉力吉撈．鞏冠6局上轟陽春彈把領先擴大為3：1，朱育賢、曾聖安7局上各轟1發2分彈拉開比數。郭俊麟用80球投6局失3分，雖交出個人今年首場優質先發，本季0勝4敗仍一勝難求。

鎛銳登板計劃外

中繼4局無失分

葉君璋指出，鎛銳的登板在計劃外，看得出曹祐齊的狀況很不好，控球與球速都沒出來，可能因為球隊處於連敗有些壓力，既然當時球隊還是領先，覺得是鎛銳上場的最佳時機，他也沒讓大家失望，考量他的用球數約65球，目前仍傾向放在中繼，4連敗期間其實都有機會贏球，主要是投手經常在某1局突然出狀況，投手教練的換投時機要再積極一點。

鎛銳前次登板是9月5日，他表示，過去的8天隨時準備上場，卻只能坐在場邊看著球隊連敗，心裡非常不是滋味，賽前被告知一有狀況就要上場，看到曹祐齊有狀況就開始準備，即便狀況沒有100％，至少可以解決打者，「球隊會簽我，就是要拚季後賽，不論定位維持中繼或改為先發，能幫助球隊贏球才是最重要的，我也願意承擔更多局數。」

