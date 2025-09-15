晴時多雲

體育 即時新聞

邱智呈傷癒歸隊 餅總：期待與林佳緯組雙箭頭

2025/09/15 05:30

統一獅邱智呈傷癒重回一軍後，出賽5場有3場擊出安打。（記者陳志曲攝）統一獅邱智呈傷癒重回一軍後，出賽5場有3場擊出安打。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅外野手邱智呈於9月9日傷癒復出，重回一軍後出賽5場有3場擊出安打，歸隊後的首轟與首次單場雙安都在前天出現，他很高興能在球季尾聲回到一軍，希望盡快把狀態調整到最好，總教練林岳平也會持續讓他打第1棒，藉由增加打席累積手感，期待他與林佳緯形成打線的雙箭頭。

邱智呈於8月10日因為右手腕受傷下二軍，他指出，原本評估只要休息1週，就能開始揮棒與接球，因為仍不舒服又休息1週，期間沒做與打擊相關的練習，只維持體能與肌力的訓練，得以在這兩週獲得充分休息，8月底開始打復健賽時二軍教練也有提醒，球季已經進入最後階段，要趕快找回打擊感覺，「要感謝自己，沒有因為受傷，忘記做球員的本分。」

邱智呈回一軍前的前一週，在二軍出賽4場有3場雙安起跳，回一軍後單週5場全勤有4場先發，他認為，目前的狀態可以接受但可以更好，對決投手、比賽情境都要再加強。林岳平表示，邱智呈畢竟缺席快1個月，希望利用剩餘場次把狀態調整回來，例行賽結束前會盡量讓他打第1棒，透過增加打席累積手感，與林佳緯形成打線的雙箭頭。

統一外野手在邱智呈缺席期間，仍有陳傑憲、蘇智傑、林安可、林佳緯可以輪替，邱智呈即便重回一軍仍要加入競爭，「這種心態與前幾年很相似，也是從下面往上衝，我比任何人都清楚，因為在二軍找到的好感覺有帶上來，所以不會急著非要做到什麼，隨著比賽1場1場的進行，相信狀態會愈來愈好。」

