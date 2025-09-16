晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

借魔鷹念力 雄鷹今阻兄弟亮燈

2025/09/16 05:30

魔鷹因腹肌傷勢仍在傷兵名單中，他心繫雄鷹晉級戰況，向球團表達渴望上場的心情。（資料照）魔鷹因腹肌傷勢仍在傷兵名單中，他心繫雄鷹晉級戰況，向球團表達渴望上場的心情。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹前天不但拿下隊史百勝，更守住在剩下最後15戰搶下季後賽門票的生機，今在澄清湖主場要全力阻止中信兄弟再亮起下半季封王魔術數字，台鋼領隊劉東洋昨透露主力傷兵魔鷹的渴戰心情，並指出：「一個二年級的球隊如果打進季後賽，相信會讓雄鷹的球迷更凝聚。」

後勁（資料照）後勁（資料照）

最後15戰搶晉級門票

韋禮加（資料照）韋禮加（資料照）

中職今三地開打各有看點，中信若能擊敗台鋼，再加上統一獅敗給富邦悍將，就會再度「點燈」，而暫居下半季第2的樂天桃猿在桃園主場擊敗味全龍，中信就亮起M12，樂天若輸球，中信則點亮M11。中信和統一的對戰場數剩下4場，大於目前兩隊勝差3.5場，魔術數字尚未浮現，因此今中信不但要贏，還要統一輸球，才能亮燈。

中信兄弟今挑戰亮燈中信兄弟今挑戰亮燈

兄弟贏、獅輸即亮燈

近10戰3勝7敗的台鋼，今要靠12勝的勝投王後勁阻止中信贏球，中信則派出新洋投韋禮加初登板，但台鋼在魔鷹、張肇元相繼受傷後，總教練洪一中就感嘆幾乎沒有中心打線，王柏融更是帶傷上陣。劉東洋指出，上週五賽前，魔鷹特別去找他，表達目前腹肌傷勢讓自己力不從心，但在休息室看到全隊那麼拚，真的很想上場。

猿年度戰績第3保位戰

台鋼上週靠江承諺投1休4扛下兩場先發，助隊在單週五戰拿下寶貴兩勝，也讓全年戰績排第4仍僅落後第3名的樂天桃猿2.5場。樂天連勝中信後在下半季也僅差2.5場，除了能拚全年第3進季後賽，甚至有機會拚半季冠軍晉級，今將迎戰味全，對上生涯初先發的黃暐傑。

以3成04打擊率暫居打擊王第2名的樂天主砲林泓育直言，「有沒有得到個人獎項不重要，贏球才重要，像我2016年得那麼多個人獎項，但球隊最後一名，又有什麼用？」林泓育本季至今95場以DH出賽的表現亮眼，很有機會和暫居打擊和全壘打雙冠王的魔鷹一拚最佳DH，但他說：「就算魔鷹到球季結束都無法出賽，還是投給他就好，獎項對我來說，沒有任何幫助。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中