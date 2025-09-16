借魔鷹念力 雄鷹今阻兄弟亮燈

魔鷹因腹肌傷勢仍在傷兵名單中，他心繫雄鷹晉級戰況，向球團表達渴望上場的心情。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹前天不但拿下隊史百勝，更守住在剩下最後15戰搶下季後賽門票的生機，今在澄清湖主場要全力阻止中信兄弟再亮起下半季封王魔術數字，台鋼領隊劉東洋昨透露主力傷兵魔鷹的渴戰心情，並指出：「一個二年級的球隊如果打進季後賽，相信會讓雄鷹的球迷更凝聚。」

後勁

最後15戰搶晉級門票

韋禮加

中職今三地開打各有看點，中信若能擊敗台鋼，再加上統一獅敗給富邦悍將，就會再度「點燈」，而暫居下半季第2的樂天桃猿在桃園主場擊敗味全龍，中信就亮起M12，樂天若輸球，中信則點亮M11。中信和統一的對戰場數剩下4場，大於目前兩隊勝差3.5場，魔術數字尚未浮現，因此今中信不但要贏，還要統一輸球，才能亮燈。

中信兄弟今挑戰亮燈

兄弟贏、獅輸即亮燈

近10戰3勝7敗的台鋼，今要靠12勝的勝投王後勁阻止中信贏球，中信則派出新洋投韋禮加初登板，但台鋼在魔鷹、張肇元相繼受傷後，總教練洪一中就感嘆幾乎沒有中心打線，王柏融更是帶傷上陣。劉東洋指出，上週五賽前，魔鷹特別去找他，表達目前腹肌傷勢讓自己力不從心，但在休息室看到全隊那麼拚，真的很想上場。

猿年度戰績第3保位戰

台鋼上週靠江承諺投1休4扛下兩場先發，助隊在單週五戰拿下寶貴兩勝，也讓全年戰績排第4仍僅落後第3名的樂天桃猿2.5場。樂天連勝中信後在下半季也僅差2.5場，除了能拚全年第3進季後賽，甚至有機會拚半季冠軍晉級，今將迎戰味全，對上生涯初先發的黃暐傑。

以3成04打擊率暫居打擊王第2名的樂天主砲林泓育直言，「有沒有得到個人獎項不重要，贏球才重要，像我2016年得那麼多個人獎項，但球隊最後一名，又有什麼用？」林泓育本季至今95場以DH出賽的表現亮眼，很有機會和暫居打擊和全壘打雙冠王的魔鷹一拚最佳DH，但他說：「就算魔鷹到球季結束都無法出賽，還是投給他就好，獎項對我來說，沒有任何幫助。」

