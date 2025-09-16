晴時多雲

7月就做出決定 林哲瑄流淚談引退

2025/09/16 05:30

林哲瑄檔案林哲瑄檔案

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨為林哲瑄舉行引退記者會，教練高國輝與隊友范國宸、戴培峰等人都到場致意，林哲瑄為沒有提前告知隊友感到抱歉，談到決定引退的過程不禁哽咽落淚，期待未來能用新的角色幫助球隊。領隊林華韋表示，富邦一定會留下林哲瑄，讓他繼續指導年輕球員，具體方向會再討論，引退儀式預計在明年季初舉行。

林哲瑄昨在引退記者會哽咽落淚，悍將初步規劃明年季初為他舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）林哲瑄昨在引退記者會哽咽落淚，悍將初步規劃明年季初為他舉行引退儀式。（記者陳逸寬攝）

801旅事件鑿痕

不會再多說什麼

林哲瑄指出，季前還曾赴美訓練，想再給自己1年的機會，但在4月因背傷下二軍，復健過程不時思考是否應該引退，期間知道最多的是陳品捷，建議他急流勇退也是不錯，雖在7月做出決定卻未主動對外透露，直到9月12日球團發出採訪通知，二軍的教練與隊友才從新聞得知此事，「在消息正式出來以前，我的心情其實很平靜，要做這個決定真的很難，太太非常支持我的決定。」

2017年季初引發軒然大波的「801旅事件」，是林哲瑄生涯一定會被提及的一段，他表示，一切都是歷史，都已經過去了，他不會再多說什麼，也不會再想太多。

林華韋表示，球員到一定年紀就會思考退休，林哲瑄是「有史以來最好的外野手」，得知林哲瑄決定引退，他很震驚又錯愕，如何善用林哲瑄在球場上的經驗與人格特質，球團已經進行討論，具體內容留待後續接洽。至於引退儀式，球團初步規劃在明年季初第一個週末3連戰舉行，地點要視聯盟賽程安排而定，在新莊或大巨蛋都有可能。

