中信深耕五大公益 俞俊安扮反毒先鋒

中國信託銀行贊助支持的旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，昨參與中信反毒基金會「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展，他也邀請全民共同關注毒品議題。(中國信託銀行提供)

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國信託商業銀行贊助支持的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安近期休季返台，並積極投入反毒公益活動，參與中國信託反毒教育基金會「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展，化身記憶特務，體驗實境解謎遊戲，邀請全民共同關注毒品議題。

體驗解癮特展

邀民眾關注毒害議題

「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展運用互動科技，呈現戒毒者個案的真實故事，模擬毒品成癮過程，並以擬真3D全息投影出藥物對人體及大腦的傷害，觀展者可感受戒毒者的傷痛與困難。俞俊安表示，高爾夫需要專注力與耐心，每一桿都必須全神貫注，這樣的訓練讓他得以保持清晰判斷，身為職業運動員，在追求夢想時更要懂得自律與專注，才能抵擋誘惑、走在正軌，「親身體驗展區後，對毒品造成的危害有更深的認識，期望透過自身影響力，傳遞健康的價值觀，提醒民眾遠離毒害。」

世界排名第81名的俞俊安，去年10月於桑德森農場錦標賽勇奪生涯首座PGA冠軍，是目前台灣男子職業高爾夫世界排名最佳選手。俞俊安表示，這賽季累積許多寶貴經驗，雖然因自我期許過高影響表現，經過心理諮詢，他重新調整好自己，並找回擊球節奏，他特別感謝中國信託的支持，讓他能無後顧之憂的在國際舞台圓夢，盼代表中國信託捧起PGA獎盃。

中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，亦為台灣最早投入高爾夫運動的企業，2011年起支持優秀且具潛力的高爾夫選手，透過主辦與贊助賽事，助台灣高球接軌國際，讓世界看見台灣。中信反毒基金會主辦「解癮－解開毒品上癮的真相」巡迴特展，今年10月5日前於宜蘭縣中興文化創意園區展出，歡迎民眾踴躍參觀。

