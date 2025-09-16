巴黎體操世界盃》曾為聖奪銀 把壓軸變優勢

曾為聖（左，取自官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣競技體操好手曾為聖昨在法國巴黎體操世界盃挑戰賽決賽，以2跳平均13.916分摘銀，「亞洲貓王」唐嘉鴻在單槓決賽以總分14.366分收下銅牌，台灣隊這次進帳1銀、1銅。

曾為聖曾於2023年成都世大運摘下跳馬銀牌，這面獎牌為他增添信心，不包含這場比賽，今年他已經在世界盃挑戰賽系列拿下2金、1銀。

這次在巴黎世界盃，曾為聖資格賽以2跳平均13.550分，排名第5順利晉級，決賽他最後一位上陣，兩跳皆以5.200分難度分上陣，第1跳拿下執行分8.733分、第2跳執行分則是8.700分，兩跳總分平均13.916分，摘下銀牌。

教練林育信表示，過往曾為聖在最後一位出場時很容易出現失誤，但他現在相對穩定，「就算這次排在壓軸登場，也能穩定發揮，把其他人擠下去。」林育信提到，接下來將持續加強曾為聖動作的穩定性，放眼明年名古屋亞運，目標站上頒獎台。

唐嘉鴻昨在單槓決賽把難度調高為6.700分，可惜他最後嘗試「後空翻曲體3圈」時，因落地失去平衡，執行分僅獲7.666分，總分為14.366分，雖和第2名的法國好手卡瓦赫總分相同，但唐嘉鴻的執行分較低，最終摘下銅牌。

