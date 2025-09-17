送卡仔2K 鄧愷威4局強投

鄧愷威先發4局飆5K，只掉1分非責失分。（路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕26歲的巨人隊右投鄧愷威昨對響尾蛇，繳出4局飆5K失1分非責失分好投，其中兩度面對台美混血球星卡洛爾都飆出三振，展現一流K功，但他本季6場先發僅1場投完5局，賽後面臨美媒「是否4局為上限」的提問，也成為他被預測下一場21日對道奇先發的觀戰重點。

台美混血卡洛爾昨遭鄧愷威三振兩次，圖為卡洛爾賽前獲頒克萊門特獎。（法新社）

美媒質疑4局極限 鄧：局數不設限

鄧愷威8月9日對國民中繼5局無失分奪下大聯盟首勝，是他本季7場出賽唯一非先發，但6場先發僅9月2日對洛磯投滿5局，以5.1局失2分拿到第2勝及首場先發勝。上一場對紅雀雖投到5局卻留下無人出局滿壘危機，也讓他帳面上只投4局失4分。

昨鄧愷威用73球投完4局後，巨人教練團第5局直接起用牛棚，賽後被媒體問及此事，他則回應，「我的目標是盡量以最少用球數抓最多出局數，不會去設定只投4局或5局。」

控球仍是鄧愷威罩門，1局上連投4顆壞球保送首名打者後，下一球又砸到打者，只用5球就形成兩個壘包危機，所幸他接連三振3棒卡洛爾、4棒莫雷諾。但在捕逸後跑者上三壘，鄧愷威出現牽制一壘暴傳，讓跑者回壘得到1分，接著他又K掉5棒亞歷山大，首局就出現2保送和3次三振，2至4局再添2K且沒有保送，本季至今K9值11.14、每9局保送率5.06，持續呈現具K功但保送多的「鄧式風格」。

預計4天後對道奇 有望碰上大谷

巨人終場以1：8落敗，6局下被攻出6分大局成敗因，鄧愷威無關勝敗，還被ESPN網站預測有望在休息4天後對道奇。大谷翔平所屬的道奇昨以5：6不敵費城人，也讓費城人連兩年在國聯東區封王，大谷表定今天進行本季第13場先發。

