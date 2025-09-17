TPBL10/11開戰 國王主場迎海神

TPBL開幕賽10月11日登場，由新北國王在主場迎戰高雄海神，圖為國王球星林書緯。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26新賽季將在10月11日揭開序幕，開幕戰由衛冕軍新北國王在主場迎戰高雄海神，重演上季總冠軍賽戲碼。

TPBL和PLG今年休季一度曾討論合作，未料最後破局，雙方各自籌備新賽季。TPBL昨率先公布新球季賽程，開幕戰由國王對決海神，這季國王陣容最大變化是當家球星林書豪退休，雙冠主帥萊恩離隊，改由美國籍教頭派翠克接掌兵符。

海神方面，依舊由德國籍主帥費雪領軍，本土陣容沒有太大異動，洋將大多是新面孔，包含前NBA國王球員詹姆斯、有日本B1資歷的崔維斯及曾在南韓KBL拿下最佳五人的長人凱帝都是首度來台。

季後賽的賽制有些變動，排名前3名球隊直接晉級季後賽，第4、5名需打3戰2勝制的挑戰賽，第4名球隊握有1勝優勢。進入季後賽後，首輪系列賽從7戰4勝調整為5戰3勝制，總冠軍賽仍維持7戰4勝制。

此外，官辦熱身賽將於10月3至5日在屏東縣立體育館舉行，並以「熱浪籃襲-南台灣屏實力開戰」為標語，7支隊伍各進行兩場賽事。會長莊瑞雄說：「感謝屏東縣政府的大力支持，今年聯盟從屏東出發，未來也將持續評估台東等地，將比賽帶到更多尚未擁有職業球隊的城市，讓台灣每個角落都能感受職籃魅力。」

