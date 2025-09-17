晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL10/11開戰 國王主場迎海神

2025/09/17 05:30

TPBL開幕賽10月11日登場，由新北國王在主場迎戰高雄海神，圖為國王球星林書緯。（資料照）TPBL開幕賽10月11日登場，由新北國王在主場迎戰高雄海神，圖為國王球星林書緯。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26新賽季將在10月11日揭開序幕，開幕戰由衛冕軍新北國王在主場迎戰高雄海神，重演上季總冠軍賽戲碼。

國王少了林書豪

派翠克掌兵符

TPBL和PLG今年休季一度曾討論合作，未料最後破局，雙方各自籌備新賽季。TPBL昨率先公布新球季賽程，開幕戰由國王對決海神，這季國王陣容最大變化是當家球星林書豪退休，雙冠主帥萊恩離隊，改由美國籍教頭派翠克接掌兵符。

海神方面，依舊由德國籍主帥費雪領軍，本土陣容沒有太大異動，洋將大多是新面孔，包含前NBA國王球員詹姆斯、有日本B1資歷的崔維斯及曾在南韓KBL拿下最佳五人的長人凱帝都是首度來台。

排名前3名球隊

直接晉季後賽

季後賽的賽制有些變動，排名前3名球隊直接晉級季後賽，第4、5名需打3戰2勝制的挑戰賽，第4名球隊握有1勝優勢。進入季後賽後，首輪系列賽從7戰4勝調整為5戰3勝制，總冠軍賽仍維持7戰4勝制。

此外，官辦熱身賽將於10月3至5日在屏東縣立體育館舉行，並以「熱浪籃襲-南台灣屏實力開戰」為標語，7支隊伍各進行兩場賽事。會長莊瑞雄說：「感謝屏東縣政府的大力支持，今年聯盟從屏東出發，未來也將持續評估台東等地，將比賽帶到更多尚未擁有職業球隊的城市，讓台灣每個角落都能感受職籃魅力。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中