歡度墨西哥國慶 魔神樂並列勝投王

魔神樂本季第12勝入袋

，與威能帝、後勁並列勝投王。

（記者林正堃攝）

猿飆3連勝 只差兄弟1.5場

黃暐傑首度先發，投不滿2局退場。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿魔神樂先發6局只失1分，打線也以5分大局力挺，7：4擊敗味全龍。樂天贏得3連勝，加上下半季領先的中信兄弟輸球，樂天和中信勝差縮小到1.5場。

魔神樂被擊出4支安打，只被吉力吉撈全壘打攻下1分，拿下並列聯盟最多的12勝，追平隊友威能帝和台鋼雄鷹後勁，並獲選單場MVP。

來自墨西哥的魔神樂表示，昨天是墨西哥國慶日，很高興在異鄉打球的自己能在國慶日贏球，拿下12勝也代表今年有一直維持到最後，這要歸功於春訓的努力。

黃暐傑初先發 未滿2局失5分

味全今年第1指名的黃暐傑昨天首度先發，第1局連續解決3名打者，但是第2局被擊出4支安打，投出1次四壞球，味全守備又發生失誤，無人出局時退場，失5分有3分責失，吞下中職生涯首敗。

黃暐傑最快球速147公里，樂天總教練古久保健二表示，黃暐傑的球威似乎沒有之前從影片看到的那麼好，不過，如果他的身體狀況調整好，會是一個很有魅力的投手。

味全全場發生5次失誤，失7分有5分不是投手自責分。古久保表示，雖然有掌握對手失誤的契機打出大局，但是後來自己也有失誤，被追到3分差，想要追加保險分，觸擊也失敗，比賽後半段不是那麼順暢，還需要檢討。

才被教頭點名 馬傑森2安2打點

樂天馬傑森在林子偉上週受傷後擔任先發二壘手，昨天賽前古久保指出，馬傑森守備沒有問題，打擊才是他的課題，馬傑森馬上有所回應，2打數都安打，打下2分打點。

古久保表示，雖然馬傑森的安打有1支是內野安打，第2局在壘上有人時的適時安打非常重要，像這樣的安打，全場4打數有1支就夠了。

