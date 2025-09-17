晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

拚獎門檻雙料達標 陳聖平︰攻守都要加強

2025/09/17 05:30

陳聖平（記者王藝菘攝）陳聖平（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職今年球季進入尾聲，記錄組陸續整理最佳九人與金手套的達標名單，游擊手除了由江坤宇、曾子祐再次競爭，還加入新的挑戰者陳聖平，今年是他自美返台發展的第一個完整球季，如願達成春訓時設定雙料達標的目標。

陳聖平本季以游擊手出賽84場、擊出74支安打、打點22分在3位達標者中都排第3，3轟、盜壘7次卻是最多。他表示，最佳九人與金手套都能達標，要感謝教練團讓他穩定出賽，也感謝自己努力保持身體健康，今年成績雖比去年進步，但攻擊、守備他都覺得不滿意，每個環節都還要再加強。

陳聖平2019年成為響尾蛇隊史第4位台灣球員，在美職5年都待在小聯盟，去年在中職季中選秀第1輪第4順位被統一指名，他表示，去年剛回台灣，還在適應天氣與中職的節奏，「去年剛回來時正好是最熱的7月，每次比賽都流很多汗，現在比去年好很多了。」

陳聖平表示，經過半個球季與完整春訓，今年對投手的球路、打者的習性較適應，最近連5場有安打、連2場猛打賞，主要是比較有想法，知道在什麼狀況該用什麼方式幫助球隊，「去年剛回來比較想打大支的，結果擊球率沒那麼穩定，畢竟自己不是張育成那樣的打者，今年要求準確擊球、把球打強。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中