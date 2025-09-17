拚獎門檻雙料達標 陳聖平︰攻守都要加強

陳聖平（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職今年球季進入尾聲，記錄組陸續整理最佳九人與金手套的達標名單，游擊手除了由江坤宇、曾子祐再次競爭，還加入新的挑戰者陳聖平，今年是他自美返台發展的第一個完整球季，如願達成春訓時設定雙料達標的目標。

陳聖平本季以游擊手出賽84場、擊出74支安打、打點22分在3位達標者中都排第3，3轟、盜壘7次卻是最多。他表示，最佳九人與金手套都能達標，要感謝教練團讓他穩定出賽，也感謝自己努力保持身體健康，今年成績雖比去年進步，但攻擊、守備他都覺得不滿意，每個環節都還要再加強。

陳聖平2019年成為響尾蛇隊史第4位台灣球員，在美職5年都待在小聯盟，去年在中職季中選秀第1輪第4順位被統一指名，他表示，去年剛回台灣，還在適應天氣與中職的節奏，「去年剛回來時正好是最熱的7月，每次比賽都流很多汗，現在比去年好很多了。」

陳聖平表示，經過半個球季與完整春訓，今年對投手的球路、打者的習性較適應，最近連5場有安打、連2場猛打賞，主要是比較有想法，知道在什麼狀況該用什麼方式幫助球隊，「去年剛回來比較想打大支的，結果擊球率沒那麼穩定，畢竟自己不是張育成那樣的打者，今年要求準確擊球、把球打強。」

