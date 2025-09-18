晴時多雲

體育 即時新聞

人物側寫》比奪冠更重要的事 俞俊安迎擊台灣高球斷層

2025/09/18 05:30

台灣旅美高球好手俞俊安逐步達成生涯里程碑，近年更開始投入青少年培訓。
（記者陳志曲攝）

記者粘藐云／專訪

俞俊安去年稱霸PGA桑德森農場錦標賽。（資料照）

台灣旅美好手俞俊安去年勇奪生涯首座美巡冠軍，成為我國史上第3位在美巡封王的球員，締造歷史。在異鄉奮戰難免面臨許多考驗，本報邀請俞俊安和大家分享美巡生活和場外話題，認識不同一面的他。

潘政琮2019年在PGA傳承盃邀請賽奪冠。（資料照）

解鎖PGA首冠 學會從低潮重生

俞俊安（資料照）

PGA台灣兩大將PGA台灣兩大將

俞俊安去年在PGA桑德森農場錦標賽奪冠，也代表台灣出征巴黎奧運，解鎖許多人生里程碑，今年賽季他擺脫開季低潮，首度打進PGA聯邦盃季後賽也參與了3場大賽，他期待把壓力化為動力，持續突破自我。

27歲的俞俊安兒時在爸爸啟蒙下接觸高球，學生時期展現對於高爾夫的天份，16歲在2014年仁川亞運摘下個人銅牌和團體金牌，之後跟著前輩潘政琮腳步赴美，就讀亞利桑那州立大學，畢業後轉職業並於2022年正式踏上PGA舞台。

生涯看似順遂，但俞俊安在PGA菜鳥球季就因膝傷動刀，最後保住美巡資格，才能順利在第2個賽季捧起金盃。不過，美巡競爭激烈為他帶來不小壓力，至今仍在學習調適，「這季找了心理教練協助，學習把壓力轉換成動力，也漸漸懂得去對抗緊張心情，並落實心中一些想法，當然我跟小潘也都有保持聯絡，一起討論。」

跟隨小潘腳步 培養青少年接棒

和潘政琮的生涯歷程相似，彼此關係亦師亦友，俞俊安在美巡穩定發展後，近年跟著小潘的腳步投入青少年培訓，冠名舉辦賽事，「我們希望台灣高球不要有斷層，因為小潘在2019年奪冠，已和再前一位奪冠的陳志忠老師相隔超過30年，我們希望有更多選手接棒，透過舉辦賽事讓年輕球員有舞台，我們也能分享一些高爾夫的新觀念。」

不希望只是獨善其身，俞俊安期待讓世界看見台灣高球，他認為，目前台灣高爾夫訓練環境和國外相比仍有進步空間，場地也較難尋找，這部分若能改善，有機會助台灣球員提升適應場地的能力。

今年賽季許多初體驗，俞俊安印象最深刻的還是美國名人賽，踏上奧古斯塔球場令他相當感動，「這是我從小最嚮往的比賽，雖然成績可能不太理想，但收穫很多，能更清楚大賽場地設置等。」對於未來他強調要繼續精益求精，無論是推桿、切桿等技術都持續加強，期待再次捧起美巡金盃，也能在季後賽持續突破。

