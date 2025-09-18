人物側寫》球具是武器 釣具是紓壓極品

俞俊安月初和知名攝影師廖文瑄合作舉辦攝影展，自己最喜歡的一張照片是「自我對決」。 （資料照，記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／專訪〕平時在美巡賽征戰，時常處在高壓的環境下，俞俊安除了借助心理教練的指導，他透露，最大興趣是釣魚，他認為，釣魚和打球一樣需要有耐心，這也能讓他好好放空、休息。

俞俊安（左）的妹妹俞涵軒目前為女子台巡賽球員，未來目標鎖定美巡賽。（俞俊安提供）

俞俊安起初接觸釣魚是因為受到爸爸影響，之後漸漸釣出興趣，成為調劑身心的方式，「釣魚過程中能享受安靜的感覺，讓自己不要想到打球的東西，讓頭腦清淨一下，我覺得對於運動表現是滿有幫助的。」

漁獲不重要 目的在看海

俞俊安在時間允許下會搭船出海釣魚，平時外出比賽也會把釣具帶著，利用空檔去海邊釣魚，稍微放鬆一下，「有沒有釣到魚不是重點，重點是去看海，享受一下寧靜的感覺。」至於釣魚的功力如何？他自認還不錯，至少每次都能有收穫，「有時候還能釣到滿大尾的。」

此外，俞俊安的妹妹俞涵軒目前為女子台巡賽的球員，兄妹倆從小一起練球也一起赴美唸大學，「之前大學時候，如果我有比賽，她會特別開車來看比賽，為我加油打氣，算是很支持我。」俞俊安笑說，和一般兄妹一樣，他和妹妹也很常互虧、耍耍嘴皮子，「她未來目標也是美巡賽，當然希望她可以越來越好。」

