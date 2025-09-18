晴時多雲

仰德TPC今開打 前冠軍李玠柏回防主場

2025/09/18 05:30

李玠柏（資料照）李玠柏（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3004萬台幣）的亞巡大賽仰德TPC錦標賽，將於9月18日至21日在林口高爾夫球場點燃戰火，共吸引25國、144位好手角逐金盃和18萬美元的冠軍獎金（約576萬台幣），台灣派出42名好手參戰，包含曾於2021年奪冠的李玠柏、名將詹世昌等人，目標捍衛主場。

競逐總獎金100萬美元

仰德TPC錦標賽去年將總獎金提高到100萬美元，締造賽史新高紀錄，今年維持相同獎金，吸引多達25國的好手來台踢館，包含尋求衛冕的泰國好手蘇提帕、亞巡最新獎金排名第二的日本好手比嘉一貴等人。

仰德集團自2010年舉辦此賽事至今已14屆，其中2020年因疫情停辦，2021年同樣受疫情影響僅台灣選手參賽，2022年才又恢復有國際選手參戰，但在2022年至2024年都是由外籍選手奪冠，而李玠柏在2022年獲得亞軍，今年台將也盼能將冠軍留下。

李玠柏今年轉戰LIV巡迴賽，並未參加亞巡賽，本週參戰仰德TPC錦標賽表現獲得關注，歷經整季LIV巡迴賽和許多外國名將較量，讓他收穫滿滿，「這對我來說是非常好的挑戰，整季都能和世界上的頂尖球員一同作戰，這幫助我磨練技能，無論是技術還是心理。」這次在台灣出賽，李玠柏也希望能展現自己這季的收穫，爭取佳績。

