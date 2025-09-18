晴時多雲

「休息室需要簡浩」 許晉哲回味革命情感

2025/09/18 05:30

許晉哲（資料照）許晉哲（資料照）

夢想家準教頭

TPBL夢想家簡浩週六將舉辦引退賽，為17年職業生涯畫下句點。（資料照）TPBL夢想家簡浩週六將舉辦引退賽，為17年職業生涯畫下句點。（資料照）

簡浩週六引退

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL聯盟夢想家的40歲當家射手簡浩，週六將在洲際迷你蛋舉辦退役儀式，17年職業生涯圓滿落幕後，將成為球隊新任總教練，前SBL璞園冠軍教頭、富邦勇士領隊許晉哲送上祝福，「身為曾經帶過他的教練，我覺得與有榮焉。」

台美混血的簡浩2007年返台時以洋將身份投入SBL，生涯從璞園展開，許晉哲回憶他對簡浩的第一印象，「他當時的外線出手就相當出色，跟毛加恩的個人特色都很鮮明，兩個人都是又帥、又會打球。」

許晉哲指出，活潑好動的簡浩很能活絡團隊氣氛，「很多球員會不講話、耍酷，但他常耍寶、帶動球隊士氣，這一點在輸球時進到休息室後就很重要。」

許晉哲曾率領璞園在2012至2015年締造4連霸，簡浩也是當時冠軍成員，被問及是否能給昔日子弟兵執教上的建議，許晉哲表示，「我覺得現在年輕教練每個人都有不同的特色，就看他想要往哪一個方向走，如何塑造球隊文化。」

許晉哲透露，簡浩近日曾致電邀請他到台中參加引退賽，不過他因當天勇士隊有交流賽不克前往，「以他現在的身手絕對還能打，選擇跨出這一步並不容易，看到他願意承擔責任，很替他高興。」

