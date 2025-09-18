千場出賽打擊王 胡金龍欽點接班人

中職出賽千場以上球員打擊率10傑

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅隊41歲球星胡金龍，中職生涯以高超打擊技巧與高打擊率著稱，退役前夕，他995場出賽、生涯打擊率3成44，季末即將空降中職千場出賽以上的史上打擊王，樹立「龍之障礙」。

陳傑憲（資料照）

週六引退繼續拚 叩關千場、3成4打擊率

胡金龍（左）週六引退儀式後將持續出賽，季末有機會空降中職千場出賽以上的史上打擊王。（記者林正堃攝）

中職若以單季120場計算，生涯起碼10年才能累計千場出賽，且難免有高低潮，打擊率若還能維持3成高檔，必定都是年度打擊獎項的常客。胡金龍自美返台打12個球季引退，技巧、穩定性、身體保養，甚至連球商都兼具，儘管長期因手臂狀況，守備機會較少，但仍能獲得教練團重用排進打線，中職生涯一旦以締造「千場、3成4以上」超高打擊率畫下句點，就連「神全」林益全、「恰恰」彭政閔、「TAKE」潘武雄等級的「打擊機器」和剛退役的周思齊、林智勝都自嘆不如。

請繼續往下閱讀...

聯盟後輩中，有誰能挑戰胡金龍史上打擊王偉業？胡金龍本人和統一獅打擊教練潘武雄都點名，同隊的陳傑憲有機會。

胡金龍還認為台鋼雄鷹王柏融（586場、生涯打擊率3成46）、樂天桃猿林立（741場、生涯打擊率3成40），頗有機會超越他。胡金龍說：「我們都屬於比較沒要求長打，高打擊率且不易被三振類型。手眼協調當然重要，但訓練上也要用對方式，把球擊強、擊確實，才容易產生好結果。」

陳傑憲被點名接棒 他更看好林立

陳傑憲得知被前輩點名，謙稱不敢比。陳傑憲說：「金龍學長的擊球能力太好，對比賽的理解能力也棒，很聰明且全面的打者。我跟他的差距應該是力量，要比的話，林立的打擊能力更加全面，應該才是可以超越金龍學長的人選。」

潘武雄則認為，陳傑憲有機會在日後超越胡金龍，但兩人打擊特色其實有些不同。潘武雄解釋：「傑憲的強項在與投手的應對和手部運用，有些球其他選手沒辦法打好，但他能夠運用推打等方式擊球。金龍很懂得觀察投手，也知道什麼時機要做什麼事，比一般選手更能有自信的展現自己。」

中職生涯打擊率的官方計算方式是打數滿2000次，王柏融因旅日5年，本季補足打數為2232次後，雖超越老胡躍居史上打擊王，但大王退役前恐難保持老胡的高打擊率。至於，陳傑憲生涯累計925場出賽、打擊率3成38，但他「才」31歲、又剛簽下10年長約，如何維持，是一大考驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法