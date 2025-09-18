晴時多雲

代打之神何時畫句點? 問獅

2025/09/18 05:30

胡金龍昨9局上代打出賽。 （記者林正堃攝）胡金龍昨9局上代打出賽。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕統一獅本週六將為胡金龍舉辦引退儀式，但獅隊總教練林岳平早已明言，胡金龍仍會持續出賽，球隊今年走到哪，他就打到哪。

引退儀式後持續出賽

胡金龍昨賽前只差6場就能完成生涯千場出賽，獅隊還有12場例行賽，林岳平認為，胡金龍要完成千場出賽機率高。

連同昨代打，胡金龍今年出賽54場、打擊率3成22，身為球隊主力代打的他，今年堪稱「代打之神」，代打打擊率高達5成、打回12分打點。

獅隊例行賽尾聲仍有一搏全年勝率榜首的機會，屆時絕非為胡金龍湊出賽數，而是以代打角色幫助球隊。餅總說：「之前原本考慮是他退休儀式那場讓他完成千場，但當時還剩下8、9場，安排起來會有點刻意。但目前看起來要累積到千場出賽是有機會。」

餅總強調：「他的角色是改變戰局的代打，季後賽就更不用說，只要沒受傷，一定是名單內一員。」

胡金龍引退儀式後將持續出賽，他生涯只在2016年效力義大犀牛奪過年度總冠軍，2022年轉隊統一獅，也沒趕上最近一次2020年獅隊封王，今年退役前若能為獅隊再拿一座總冠軍，個人生涯更完美。胡金龍說：「引退儀式之後還有季後賽，當然不能放鬆，持續要武裝起來準備比賽。」

