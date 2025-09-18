晴時多雲

前3棒大顯神威 挺獅帝芬首勝

2025/09/18 05:30

林佳緯只差三壘安打就達成完全打擊。（記者林正堃攝）林佳緯只差三壘安打就達成完全打擊。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅新洋投獅帝芬投出7局失2分的優質先發內容，前3棒邱智呈、林佳緯和林安可依序開轟，分別打下1、2、3分打點，林佳緯和林安可更演出3安猛打賞，8：2大勝富邦悍將。統一終止2連敗，年度戰績和排名第1的中信兄弟只剩1場勝差。

獅帝芬收下中職首勝。 （記者林正堃攝）獅帝芬收下中職首勝。 （記者林正堃攝）

第2次先發的獅帝芬只用84球，被擊出4支安打，投出6次三振，沒有任何保送，拿下中職生涯首勝，並獲選單場MVP。

獅帝芬上一場先發雖然沒有失分，只投4.1局就退場，他表示，第1次先發想做得太多，反而用球數偏多，當時也觀察到台灣打者以打進場內、上壘為主，不像美職都想一棒造成重傷害，因此賽前和捕手林岱安討論擬定投球策略，讓打者形成無效的擊球，很高興能夠確實執行，前幾球就能拿到出局數。

獅帝芬只在第5局被戴培峰和陳真連續安打後失2分，其餘各局都沒有被上過得點圈，更連續解決最後9名打者。

獅帝芬表示，這1局是比較可惜，不過，被連續安打後都有讓打者打成滾地球，雖然失分，但是也拿到出局數，沒有讓傷害擴大。

林佳緯差點完全打擊

林佳緯前3打席分別擊出二壘打、全壘打和一壘打，第9局打出高飛球出局，和完全打擊擦身而過。林佳緯表示，第6局轟出全壘打後有想到完全打擊，但是最後上場前卻忘了，只想打安打。

林佳緯將聯盟最多的安打數推進到121支，領先第2的味全龍李凱威拉開到6支。林安可也是4打數3安打，包括本季第22轟的3分砲，僅次於台鋼雄鷹魔鷹的24轟，71分打點躍居第2，只落後魔鷹3分；邱智呈3打數2安打，包括生涯第4支首局首打席全壘打。

