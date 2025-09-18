人物側寫》羅里單場左右開轟 老爸主導傳奇

大聯盟50轟俱樂部

〔記者羅志朋／綜合報導〕水手捕手羅里昨3局上先用左打掃出陽春砲，本季第55轟出爐，超越洋基傳奇球星曼托，締造大聯盟史上單季左右開弓打者最多轟紀錄，4局上他再換右打轟出2分砲，以56轟追平小葛瑞菲隊史單季最多轟紀錄，終場水手以12：5大勝皇家狂掃10連勝，暫居美聯西區龍頭。

水手隊捕手羅里單場演出左右開弓雙響砲。（法新社）

28歲的羅里上月才以49轟成為大聯盟單季最多轟捕手，昨再寫新猷，本季累計56轟傲視全大聯盟，左、右打分別敲出35轟、21轟，他說，「太瘋狂了，再多字眼都無法形容，沒辦法想像我的名字竟能與曼托、小葛瑞菲相提並論。」

羅里出生於北卡羅來納州人口不到8000人的小鎮卡洛希，他的父親學生時期蹲捕，之後擔任大學隊教練，耳濡目染下羅里和弟弟也愛上棒球並擔任捕手，在老爸的堅持下兩人都採左右開弓，羅里說，「很慶幸老爸要求我練左右開弓，在大聯盟才能應付刁鑽的變化球。」

羅里188公分、體重破百，大學時有球探認為他身形太大，建議改練一壘，若要蹲捕須專攻右打或左打以減輕負擔，但他堅持續當左右開弓的「鐵面人」，2018年選秀獲水手第3輪第90順位指名，2022年成為主戰捕手，前隊友凱蘭尼奇看羅里臀部厚實，便叫他「Big Dumper」，意即「大屁屁」，如今已成個人招牌。

去年羅里榮膺美聯捕手金手套，今年更成為大聯盟史上第1位拿下全壘打大賽冠軍的捕手，由老爸餵球、老弟蹲捕接球傳為佳話，他已宣告明年將代表美國征戰經典賽。

