大谷開轟飆5K 達成非比尋常50-50

大谷翔平（美聯社）

先發5局無失分

被牛棚砸鍋

〔記者羅志朋／綜合報導〕道奇球星大谷翔平昨二刀流出擊，先發5局飆5K未被敲安無失分，同時轟出陽春砲，本季累計50轟、飆出54K，成為大聯盟史上單季「50轟-50K」第1人，連兩年50轟則是史上第6人，只是道奇牛棚大崩盤，最終費城人就以9：6逆轉勝道奇。

大谷投球完全主宰戰局，只在首局投出保送讓對方上壘，接下來4局都演出3上3下，並在8局下貢獻一發陽春砲，只是大谷退場後防瞬間潰堤，6局上狂失6分，9局上再丟3分落敗，道奇成為自1906年以來，第1支先發投手至少投5局未被敲安，牛棚卻失9分的球隊。

費城人重砲史瓦伯昨對大谷2打數未敲安、吞1K，無緣連4戰開轟，本季累計53轟依舊高居國聯榜首，領先居次的大谷3轟，128分打點則傲視全大聯盟。史瓦伯是2022年國聯全壘打王，大谷則是去年國聯全壘打王。

大谷生涯首度對決史瓦伯，首局首打席第1球就飆速101.7英里（約163.7公里），追平個人大聯盟生涯最速紀錄，史瓦伯強調沒有特別追求全壘打，同時盛讚大谷投打兩端都有傑出表現，是不可思議的天才，對他非常敬佩，自己也是大谷的球迷。

大聯盟例行賽進入尾聲，全壘打王之爭白熱化，領先的美聯水手重砲羅里56轟，史瓦伯和大谷緊咬，第4名的洋基「法官」賈吉48轟也有機會拉尾盤逆轉。

