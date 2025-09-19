晴時多雲

體育 即時新聞

全運會》蔡昀恩續寫驚嘆號 風城女團桌金

2025/09/19 05:30

全運會》蔡昀恩續寫驚嘆號 風城女團桌金林昀儒（左）和廖振珽分進合擊搶得3點，率北市男團連霸。
（全運會提供）

拚進關鍵2點 助竹市奪魁

蔡昀恩決勝點上演逆轉戲碼，助新竹市奪隊史首面全運會女團金牌。（全運會提供）蔡昀恩決勝點上演逆轉戲碼，助新竹市奪隊史首面全運會女團金牌。（全運會提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕新竹市昨在114年雲林全國運動會桌球女子團體決賽和新北市激戰至第5點，「小辣椒」蔡昀恩在決勝局9：10絕境下，驚險化解1個賽末點後逆轉擊敗黃禹喬，幫助新竹市奪下隊史首面全運會女團金牌。

上屆全運會僅獲第4的新竹市前天在4強賽以3：1斬斷台北市的2連霸後，教練楊慶昱就豪氣干雲地表示，「希望我們不只是終止台北市的連霸，還能創造連霸的開始！」昨天決賽，蔡昀恩／黃淨嘉以3：2逆轉陳思羽／巫嘉恩搶下第一點雙打後，接下來兩點單打陳映蓁、黃淨嘉分別敗給黃禹喬、陳思羽，第4點陳映蓁也以局數1：2落後17歲小將巫嘉恩，第4局更陷入8：10的絕境。結果陳映蓁在化解2個金牌點後，連追2局完成大逆轉，也讓命懸一線的新竹市得以延長戰線。

第5點對抗，重演八月底全國錦標賽女單決賽戲碼，蔡昀恩在局數2：0領先下，被韌性十足的黃禹喬連趕2局，決勝局更落入9：10的險境，蔡昀恩雖然化解對手1個賽末點，但黃禹喬也傾盡全力救下3個金牌點，只是在關鍵時刻接連出現接發球、正手搶攻失誤，讓蔡昀恩以15：13險勝。

蔡昀恩表示，「真的很驚喜，沒想到能拿下金牌，我們在預賽輸給台南市，4強提前對到衛冕的台北市，結果第一主力鄭怡靜沒上，我們也把握住機會打進決賽。」

今年對蔡昀恩來說是充滿驚奇的1年，她不但首次入選世錦賽國手，又在萊茵魯爾世大運和簡彤娟攜手奪下女雙銅牌，上個月還打敗黃禹喬奪下首座全錦賽女單冠軍，昨天更率領新竹市摘下隊史首金，捷報頻傳讓她直呼有點不太真實。

林昀儒領銜 北市男團連霸

男子組團體賽，「沉默刺客」林昀儒先和老搭檔廖振珽以3：1逆轉楊子儀／莊家權，第4點單打再以直落三輕取16歲小將郭冠宏，率領台北市以3：1力退台南市，連兩屆全運會奪金。

