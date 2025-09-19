中信高爾夫之星登頂》劉芃姍冷靜致勝 國寶級前輩扮推手

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」劉芃姍，昨在TLPGA法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽封后，笑納職業生涯第3座冠軍。（大會提供）

關鍵博蒂收職業第3冠

〔記者盧養宣／綜合報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」劉芃姍，昨在法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽最終回合繳出4博蒂，以總桿141桿封后，拿下職業生涯第3座冠軍。

劉芃姍首輪抓下1博蒂1柏忌，以平標準桿並列第8，昨最終回合從前9洞出發抓下1鳥，手感火熱的她，後9洞把握機會再打出3博蒂。進入延長賽劉芃姍與台巡選手周怡岑纏鬥，她保持穩定，冷靜推進博蒂順利奪冠。

22歲的劉芃姍小學三年級就跟著爸爸學習高爾夫，2020年轉職業後陸續在2022歡樂友緣女子公開賽等賽事拿下冠軍，今年4月在台灣科技公益協進會10週年暨至上電子邀請賽並列第三名，表現亮眼。

劉芃姍表示，很開心能抱回冠軍，職業生涯首冠就是在這場比賽拿下，這次再度奪冠意義非凡。她特別感謝中國信託一直以來的支持讓她取得好成績，並感謝名將涂阿玉的教導，「讓國寶級前輩指導是我莫大的榮幸，未來也將繼續努力。」

中信贊助球星成效卓越

中國信託女子高爾夫之星8月表現出色，旅美好手王馨迎今年進軍LPGA首季就在FM錦標賽奪得LPGA首冠；在JLPGA正巡賽奮戰進入第二年的吳佳晏，則在北海道明治盃拿下第4名，並寫下十度挺進前10名的紀錄；侯羽薔在美次巡Epson Tour四風邀請賽並列第5名。此外，中國信託銀行也贊助台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的PGA好手俞俊安，目前中國信託高爾夫選手陣容共計14位。

