晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中國羽球大師賽》林俊易搶得先機 放倒世界第6

2025/09/19 05:30

林俊易（資料照）林俊易（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在中國羽球大師賽，以21：5、22：20打敗世界排名第6的印尼好手克里斯提，取得對戰首勝，今天將和中國選手李詩灃力爭4強門票。

面對防守功力一流的克里斯提，擅長進攻的林俊易始終討不到便宜，包括今年印度公開賽、印尼大師賽，三度交手都吞敗。

林俊易昨把握克里斯提慢熱，13：2開局後率先搶下。教練賴建誠指出，「俊易很快就掌握場地風向，比對手更快進入狀況，但我沒注意到首局分數如此懸殊，賽後看到有點嚇到。」

林俊易第2局19：20落後時，克里斯提自亂陣腳連續出現3次失誤，也讓小林繼印度、新加坡公開賽，本季第3度挺進750等級8強。賴建誠表示，林俊易網前球處理出色，製造不少突擊機會，加上沉穩處理每一球都是致勝關鍵。

戚又仁也以23：21、21：17力克愛爾蘭籍越南裔的阮日，8強將對陣中國翁泓陽。台灣一哥周天成則以11：21、21：18、13：21不敵法國23歲好手波波夫，無緣晉級。

混雙方面，葉宏蔚／詹又蓁以21：6、16：21、21：12力退世界排名第8的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，8強將挑戰本季手握3冠的泰國強敵狄查波／莎西麗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中