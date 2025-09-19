中國羽球大師賽》林俊易搶得先機 放倒世界第6

林俊易（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在中國羽球大師賽，以21：5、22：20打敗世界排名第6的印尼好手克里斯提，取得對戰首勝，今天將和中國選手李詩灃力爭4強門票。

面對防守功力一流的克里斯提，擅長進攻的林俊易始終討不到便宜，包括今年印度公開賽、印尼大師賽，三度交手都吞敗。

林俊易昨把握克里斯提慢熱，13：2開局後率先搶下。教練賴建誠指出，「俊易很快就掌握場地風向，比對手更快進入狀況，但我沒注意到首局分數如此懸殊，賽後看到有點嚇到。」

林俊易第2局19：20落後時，克里斯提自亂陣腳連續出現3次失誤，也讓小林繼印度、新加坡公開賽，本季第3度挺進750等級8強。賴建誠表示，林俊易網前球處理出色，製造不少突擊機會，加上沉穩處理每一球都是致勝關鍵。

戚又仁也以23：21、21：17力克愛爾蘭籍越南裔的阮日，8強將對陣中國翁泓陽。台灣一哥周天成則以11：21、21：18、13：21不敵法國23歲好手波波夫，無緣晉級。

混雙方面，葉宏蔚／詹又蓁以21：6、16：21、21：12力退世界排名第8的馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，8強將挑戰本季手握3冠的泰國強敵狄查波／莎西麗。

