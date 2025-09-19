晴時多雲

體育 即時新聞

獅2暴投致命 兄弟2失誤自省

2025/09/19 05:30

李博登頂替兄弟註銷德保拉後的先發左投戰力。（記者劉信德攝）李博登頂替兄弟註銷德保拉後的先發左投戰力。（記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕9月貧打的中信兄弟昨天對統一獅揮別低潮，7局下串聯4安猛灌4分大局，加上李博登繳出7局掉1分好投，終場以5：1力退統一獅，中斷3連敗，避免在年度戰績被獅隊逼至0場勝差，同時本季對戰獅隊勝率是破天荒的7成。

兄弟二壘手岳東華單場出現2次失誤。（記者劉信德攝）兄弟二壘手岳東華單場出現2次失誤。（記者劉信德攝）

傳統一戰佔上風 本季對獅勝率破7成

兄弟詹子賢7局下敲出致勝安，帶起球隊4分大局。（記者劉信德攝）兄弟詹子賢7局下敲出致勝安，帶起球隊4分大局。（記者劉信德攝）

獅象前6局上演防禦率王飛力獅和李博登的投手戰，中信在4局下逮中飛力獅暴投攻佔得點圈，黃韋盛敲追平分安打；7局下也在暴投後靠詹子賢敲致勝安打，獅隊2次暴投雙雙付出慘痛的代價，成為勝負分水嶺。

中信總教練平野惠一直言，棒球往往就是一個play去決定勝負，先前球隊也是因為如此輸球，這場有逮中暴投的機會。但平野話鋒一轉提到，岳東華有2球應能抓下出局數的失誤，這是球隊要反省的地方。

不迷信大支的 詹子賢敲致勝安

詹子賢賽前對飛力獅8支0，昨在5局下敲對戰首安，7局下更以致勝安打擊退他。詹子賢說，前2天輸球都有在洲際調整，平野有點出近期的打擊感覺都在追求大支的，這句話有點醒自己，「修正過後有不錯的效果。」

李博登在中職前3戰最長只能撐5局，但在7月底起連續9場繳出優質先發，有多達6場可吃到7局，無縫頂替德保拉註銷後的先發左投戰力，他透露，每場比賽都會針對好壞做分析，把經驗拿到下一場參考，最重要的是為球隊拿下勝利。

兄弟和統一的對戰組合被視為中職版「傳統一戰」，兄弟本季對獅隊15勝6敗，勝率7成14，只要剩餘3場對戰再贏2場，將會超越2003年對獅隊勝率的6成84（13勝6敗1和），寫下兄弟在「傳統一戰」史上最高勝率、亦是首度勝率破7成的首見壯舉。

而大巨蛋果真是中信的福地、統一的魔地，中信本季已在大巨蛋狂掃20勝，反觀獅隊前次在大巨蛋贏球要追溯至4月12日，戰績3勝6敗，勝率跟對戰中信兄弟一樣慘。

