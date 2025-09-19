晴時多雲

林佳緯五拍子 金龍看好旅外潛力

2025/09/19 05:30

林佳緯（右，記者劉信德攝）林佳緯（右，記者劉信德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕有滿滿天賦的統一獅林佳緯，昨在5局上敲出本季第122安，只差1支就追平史上高中畢業3年內單季最多安紀錄，即便仍未滿21歲，曾上大聯盟的胡金龍認為，林佳緯的實力已有小聯盟2A水準。

未滿21歲 已具備2A水準

中職近年高卒大物選手輩出，江坤宇在2020年單季猛敲122安，刷新高中畢業3年內的單季最多安紀錄，但在去年就被曾子祐的123安刷新，今年更殺出天賦更高的林佳緯，破紀錄是指日可待，且球隊仍有11場比賽，將持續刷新「佳緯障礙」。

明天將在澄清湖球場舉行引退儀式的胡金龍，固然是中職史上打擊能力最佳打者之一，在他的眼中，林佳緯已具備2A水準，即便球迷對林佳緯的猛爆性成長感到驚艷，胡金龍說：「不能說不可思議，我認為只是正常發揮而已。」

胡金龍解釋，林佳緯還沒達到天花板，等他的身體素質越來越好，未來會非常有可看性，「我跟阿基（陳鏞基）就有在聊，以他的天賦，看能不能旅外挑戰，畢竟他有速度，臂力和防守都有，打擊又有power，就是五拍子好手。」

古林睿煬去年從中職輸出日職，今年味全龍王牌徐若熙也有機會旅外，接下來中職旅外重點可望轉為野手，不只是獅隊的林安可已吸引日職隊伍的目光，林佳緯未來若能穩定輸出和提升長打率，同樣有機會獲得關注。

