晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

準打擊王吳念庭 先測試徐若熙旅外能耐

2025/09/19 05:30

「龍之子」徐若熙首局挨轟，吞下本季第7敗。（記者陳志曲攝）「龍之子」徐若熙首局挨轟，吞下本季第7敗。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨火力全開，全場敲出17支安打，包含首局吳念庭轟出3分砲，最終就以11：3大勝味全龍拿下3連勝，龍隊在天母主場苦吞4連敗。

雄鷹吳念庭猛打賞5打點，包括首局3分砲，今再補足4打席即可空降打擊王寶座。（記者陳志曲攝）雄鷹吳念庭猛打賞5打點，包括首局3分砲，今再補足4打席即可空降打擊王寶座。（記者陳志曲攝）

龍隊昨輸球，加上另一地中信兄弟、樂天桃猿分別贏球，下半季龍隊與榜首兄弟勝差達6.5場，全年度勝率距離第3名的樂天則有6場勝差，龍隊剩下的13場比賽幾乎都不能輸，爭奪季後賽門票也幾乎陷入絕境。

再補4打席即空降榜首

昨有美、日職7隊球探到場觀察龍隊先發徐若熙投球，結果首局吳念庭從徐若熙手中轟出3分砲，2局上曾子祐適時敲出二壘安打再添1分，徐若熙先發6局失4分苦吞本季第7敗，台鋼洋投艾速特先發5局無失分拿下本季第9勝，對龍隊取得跨季7連勝。

吳念庭中職生涯對徐若熙11打數敲5安，對戰打擊率高達4成54，此役他繳3安猛打賞，灌進5分打點，本季第5度獲選單場MVP，吳念庭說，開局鎖定徐若熙直球，開轟那顆是滑球，剛好有掌握到，不知道會飛那麼遠，這場風大或許有影響。

吳念庭過去在日職奮鬥，今年球季結束徐若熙將取得海外自由球員資格，未來有機會旅日發展，吳念庭說，「若熙速球和投球節奏都掌握得不錯，變化球犀利度也很棒，如果今年季後能出去的話，很替他開心，希望他趁年輕趕快出去闖一闖，對台灣棒球是加分的。」

吳念庭累計打擊率3成28，今天再戰龍隊補足4打席即可「空降」打擊王，他表示，沒有特別在意，打擊王是不容易拿到的獎項，只要健康出賽且穩定表現，相信打擊王會離他愈來愈近。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中