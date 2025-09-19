準打擊王吳念庭 先測試徐若熙旅外能耐

「龍之子」徐若熙首局挨轟，吞下本季第7敗。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨火力全開，全場敲出17支安打，包含首局吳念庭轟出3分砲，最終就以11：3大勝味全龍拿下3連勝，龍隊在天母主場苦吞4連敗。

雄鷹吳念庭猛打賞5打點，包括首局3分砲，今再補足4打席即可空降打擊王寶座。（記者陳志曲攝）

龍隊昨輸球，加上另一地中信兄弟、樂天桃猿分別贏球，下半季龍隊與榜首兄弟勝差達6.5場，全年度勝率距離第3名的樂天則有6場勝差，龍隊剩下的13場比賽幾乎都不能輸，爭奪季後賽門票也幾乎陷入絕境。

再補4打席即空降榜首

昨有美、日職7隊球探到場觀察龍隊先發徐若熙投球，結果首局吳念庭從徐若熙手中轟出3分砲，2局上曾子祐適時敲出二壘安打再添1分，徐若熙先發6局失4分苦吞本季第7敗，台鋼洋投艾速特先發5局無失分拿下本季第9勝，對龍隊取得跨季7連勝。

吳念庭中職生涯對徐若熙11打數敲5安，對戰打擊率高達4成54，此役他繳3安猛打賞，灌進5分打點，本季第5度獲選單場MVP，吳念庭說，開局鎖定徐若熙直球，開轟那顆是滑球，剛好有掌握到，不知道會飛那麼遠，這場風大或許有影響。

吳念庭過去在日職奮鬥，今年球季結束徐若熙將取得海外自由球員資格，未來有機會旅日發展，吳念庭說，「若熙速球和投球節奏都掌握得不錯，變化球犀利度也很棒，如果今年季後能出去的話，很替他開心，希望他趁年輕趕快出去闖一闖，對台灣棒球是加分的。」

吳念庭累計打擊率3成28，今天再戰龍隊補足4打席即可「空降」打擊王，他表示，沒有特別在意，打擊王是不容易拿到的獎項，只要健康出賽且穩定表現，相信打擊王會離他愈來愈近。

