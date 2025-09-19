悍將突襲凱樂失利 猿緊咬兄弟

陳晨威（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿新洋投凱樂先發6局只失1分，陳晨威打出3安打、2打點，5：2擊敗富邦悍將。樂天贏得4連勝，和下半季排名第1的中信兄弟維持1.5場勝差。

凱樂（樂天桃猿提供）

凱樂第1局就被擊出3支安打失1分，度過亂流後，投到6局結束，只再被擊出1支安打，共投出5次三振、3次四壞球，中職生涯第2場先發拿下首勝，並獲選單場MVP。

凱樂賽後受訪時一開始就用中文說謝謝，他表示，非常高興贏得來到台灣的第一勝，這又是一場很棒的團隊勝利，有打擊、有守備，彌補了他一開賽的不穩，這場開局和上一場一樣壞球數偏多，之後更積極攻擊好球帶。

凱樂被擊出的4支安打有半數是突襲短打，他表示，的確有感覺到對方刻意觸擊戰術，其實賽前會議時教練就有提醒他這一點，因為他投完球身體會明顯偏一邊，下投手丘守備的動作比較慢一點，會再想辦法改善。

凱樂第一次勝投和單場MVP就在主場，賽後開心跳舞，他表示，這是非常特別的事情，能和球迷同樂，感覺非常棒。

樂天總教練古久保健二表示，凱樂雖然壞球數偏多，仍確實投完6局，並拿下首勝，表現非常棒，守備的問題，會在他下一次先發之前協助改善。

陳晨威久違盜壘

累計23次並列領先

陳晨威4打數3安打，還有1支高飛犧牲打，並跑出8月15日以來的第1盜，本季23次盜壘追平味全龍李凱威，並列領先。

尋求盜壘王4連霸的陳晨威，本季原本一路領先，但是8月16日因為自打球受傷後，長達1個月沒有發動盜壘，被期間跑出7盜的李凱威超越，如今總算重開機，向衛冕盜壘王跨出一大步。

富邦力亞士投出7局失4分、3分責失的優質先發內容，仍成為本季第1個11敗投手，超越隊友魔力藍。

