晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將突襲凱樂失利 猿緊咬兄弟

2025/09/19 05:30

陳晨威（樂天桃猿提供）陳晨威（樂天桃猿提供）

〔記者吳清正／桃園報導〕樂天桃猿新洋投凱樂先發6局只失1分，陳晨威打出3安打、2打點，5：2擊敗富邦悍將。樂天贏得4連勝，和下半季排名第1的中信兄弟維持1.5場勝差。

凱樂（樂天桃猿提供）凱樂（樂天桃猿提供）

凱樂第1局就被擊出3支安打失1分，度過亂流後，投到6局結束，只再被擊出1支安打，共投出5次三振、3次四壞球，中職生涯第2場先發拿下首勝，並獲選單場MVP。

凱樂賽後受訪時一開始就用中文說謝謝，他表示，非常高興贏得來到台灣的第一勝，這又是一場很棒的團隊勝利，有打擊、有守備，彌補了他一開賽的不穩，這場開局和上一場一樣壞球數偏多，之後更積極攻擊好球帶。

凱樂被擊出的4支安打有半數是突襲短打，他表示，的確有感覺到對方刻意觸擊戰術，其實賽前會議時教練就有提醒他這一點，因為他投完球身體會明顯偏一邊，下投手丘守備的動作比較慢一點，會再想辦法改善。

凱樂第一次勝投和單場MVP就在主場，賽後開心跳舞，他表示，這是非常特別的事情，能和球迷同樂，感覺非常棒。

樂天總教練古久保健二表示，凱樂雖然壞球數偏多，仍確實投完6局，並拿下首勝，表現非常棒，守備的問題，會在他下一次先發之前協助改善。

陳晨威久違盜壘

累計23次並列領先

陳晨威4打數3安打，還有1支高飛犧牲打，並跑出8月15日以來的第1盜，本季23次盜壘追平味全龍李凱威，並列領先。

尋求盜壘王4連霸的陳晨威，本季原本一路領先，但是8月16日因為自打球受傷後，長達1個月沒有發動盜壘，被期間跑出7盜的李凱威超越，如今總算重開機，向衛冕盜壘王跨出一大步。

富邦力亞士投出7局失4分、3分責失的優質先發內容，仍成為本季第1個11敗投手，超越隊友魔力藍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中