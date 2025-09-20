奧運2名師壓陣 林俊易殺進4強

林俊易生涯二度打進750等級4強。 （資料照）

賴建誠、陳宏麟督軍

〔記者林岳甫／綜合報導〕身為台灣隊在中國羽球大師賽最後晉級希望，獲兩位名教練賴建誠、陳宏麟協助的「左手重砲」林俊易，昨晚憑藉招牌殺球讓對手無力招架，以21：16、21：15拍落世界排名第4的中國好手李詩灃，小林今天4強將對陣世界排名第2的丹麥名將安童森，尋求生涯首張750等級決賽門票。

台灣隊昨8強剩混雙葉宏蔚／詹又蓁及男單戚又仁、林俊易，打頭陣葉宏蔚／詹又蓁以13：21、12：21不敵今年已奪3冠的泰國組合狄查波／莎西麗；戚又仁也以24：26、12：21栽在地主選手翁泓陽拍下，最晚出賽的林俊易成為最後希望。

面對上週在香港公開賽稱王的李詩灃，林俊易循前役打退印尼名將克里斯提的模式，把網前鞏固好，逼對手只能把球拉高應對，如此一來就能使出最拿手的強力殺球。

近期加強網前小球穩定性的林俊易，利用前場壓制接後場重扣，使李詩灃力不從心，只要球一打高，小林就毫不留情面重扣，多次讓地主名將「望球興嘆」，霸氣奪下對戰4連勝，也是他繼今年新加坡公開賽後生涯二度打進750等級4強。

林俊易的教練席原本由賴建誠督軍，昨又加上曾助李洋／王齊麟完成奧運2連霸的陳宏麟，兩人能適時給予林俊易建議，小林每當遭遇對手追分，都能立刻找出解決方法用最短時間回穩，兩位名教練堪稱重要功臣。

小林今力拚安童森

尋求衛冕的安童森以21：18、21：14力克世界排名第7法國新星拉尼耶，本季第5次晉級BWF巡迴賽4強，另一場4強賽由翁泓陽對決法國好手波波夫。

