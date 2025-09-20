晴時多雲

全運會》廖振珽男雙連霸心驚驚 「幸好沒拖累昀儒」

2025/09/20 05:30

林昀儒（左）與廖振珽聯手完成全運會男雙連霸。 （全運會提供）林昀儒（左）與廖振珽聯手完成全運會男雙連霸。 （全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕雲林全國運動會桌球男雙金牌戰，重演上屆南北爭霸戲碼，左右合拍的台北市林昀儒／廖振珽拚滿7局，終以4：3（11：5、8：11、11：4、9：11、11：6、6：11、12：10）再度險勝台南市楊子儀／莊家權，驚險完成3連霸。

「又遇到他們，有做好打硬仗的準備，臨場真的也難打，還好關鍵時刻力穩陣腳。」世界男單排名11的「沉默刺客」林昀儒，周五男團決賽獨拿兩點助北市力退南市衛冕，其中雙打就與昔日搭檔廖振珽合力以3：1逆轉甫獲全國錦標賽男雙銀牌的楊子儀／莊家權。

隔天雙方人馬再相逢，林昀儒／廖振珽延續這股氣勢，再接再厲力挫勁敵添金，賽後林昀儒向觀眾席上熱情加油的球迷致意，「謝謝大家，我會繼續努力，希望下次能更進步。」上屆台南全運會席捲男單、男雙、混雙及男團4金的林昀儒，本屆全運會依舊無人能攖其鋒，男團、男雙已完成連霸，讓他對接下來賽事更有信心。

廖振珽則透露，其實自己臨場狀況欠佳，感覺動作有點慢，許多球都是差一點，還沒到位就打，出現不少失誤，「重點放在前三板戰術調整，也藉由團體賽雙打搭配找回默契，所幸結果還是好的，最後沒有拖累昀儒，應該請他吃飯。」

鄭怡靜帶傷上陣 女雙淘金

此外，鄭怡靜強忍踝傷上陣，帶著李昱諄過關斬將，女雙決賽直落4橫掃桃園市黑馬朱以晴／李霈蓉，為台北市打下金牌，也是兩人聯手首獲全國冠軍，鄭怡靜堅強意志力足讓李昱諄敬佩不已，「靜姐帶傷打我真的不忍心，希望她早日恢復健康。」

