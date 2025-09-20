晴時多雲

獅再見失誤傻了 兄弟「代」走勝利

2025/09/20 05:30

獅隊游擊手陳聖平9局下發生再見失誤，懊惱不已。（記者陳志曲攝）獅隊游擊手陳聖平9局下發生再見失誤，懊惱不已。（記者陳志曲攝）

點亮全年度第一M9

兄弟9局下滿壘換上代跑張仁瑋（左二），趁詹子賢（左一）擊出滾地球時跑壘造成獅隊失誤，擠回致勝分。（記者陳志曲攝）兄弟9局下滿壘換上代跑張仁瑋（左二），趁詹子賢（左一）擊出滾地球時跑壘造成獅隊失誤，擠回致勝分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟羅戈、統一獅奧德銳昨在大巨蛋互別苗頭，都交出7局無失分的優質先發，眼看都沒得分的投手大戰就要進入延長賽，獅隊游擊手陳聖平卻於9局下滿壘時傳球出現再見失誤，中信不僅以1：0險勝，還送給統一在大巨蛋6連敗，並點亮全年戰績第一魔術數字M9，總教練平野惠一認為，9局下換張仁瑋代跑，是贏球的原因之一。

張仁瑋代跑

逼出陳聖平失誤

羅戈挨3安送出10Ｋ，奧德銳挨4安送出7Ｋ，兩隊打完9局上仍是0：0，9局下1出局後3名打者都獲保送形成滿壘，中信在許基宏遭三振後派張仁瑋代跑在一壘的陳俊秀，看似平凡無奇的調度卻成為勝負關鍵，詹子賢擊出游擊方向滾地球，陳聖平似乎受到張仁瑋腳程影響，傳二壘沒傳好形成再見失誤，統一全隊愣在場上，獲勝的中信也沒太多喜悅。

平野惠一指出，做為總教練必須思考各種意料之外的事，換代跑就是想要壓迫對方傳球，這場兩隊各只有4支安打，羅戈從開季到現在都很穩定，他很希望打線至少能得1分，讓羅戈退場時有勝投資格，奧德銳對中信投2場都是7局無失分，畢竟是控球型投手，打者應該更積極攻擊第1個好球。

羅戈防禦率1.95超越飛力獅1.99成為防禦率王，則說對他而言，季後賽從今天開始，每場比賽都很重要，上場就是盡全力做好每件事，身為外籍球員在異鄉打球，能在2萬名球迷歡呼聲中退場，將是一生珍貴回憶，他還透露，原本賽後拿礦泉水要攻擊單場MVP，沒想到是自己獲得，「本來還想逃，但是失敗了，害我濕得跟落湯雞一樣。」

