晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾聖安負傷MVP 「或許是本季完美句點」

2025/09/20 05:30

龍隊曾聖安（右）4局下敲出場地二壘安打，趁隊友高飛犧牲打撲回本壘時，不慎受傷導致手指脫臼。（記者陳逸寬攝）龍隊曾聖安（右）4局下敲出場地二壘安打，趁隊友高飛犧牲打撲回本壘時，不慎受傷導致手指脫臼。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍19歲大物新秀曾聖安昨在4局下滑壘拚本壘時，不幸傷到右小指送醫，但為球隊跑回致勝分，助隊以6：3終止2連敗。曾聖恩不僅拿到單場MVP，原本看似很嚴重的指傷也無大礙，總教練葉君璋直呼他是「萬中選一的練武奇才」。

龍隊曾聖安4局下敲出場地二壘安打。（記者陳逸寬攝）龍隊曾聖安4局下敲出場地二壘安打。（記者陳逸寬攝）

龍隊致勝功臣

衝本壘小指脫臼

龍隊前2局攻破台鋼雄鷹那瑪夏先得3分，但先發投手龍聖4局上被顏郁軒敲追平3分彈。4局下龍隊攻勢再起，曾聖安擊出場地規則二壘安打，並靠右外野手王博玄失誤上三壘，隨後利用隊友擊出外野飛球拚回本壘時，身體側翻壓到右小指當場變形，退場後隨即送醫。

在曾聖安受傷當下，葉總臉色相當沉重，下一棒的郭天信也很難受，驚魂未定地站上打擊區還泛淚，主審邱景彥貼心喊暫停，整理本壘板給他時間緩衝情緒。所幸曾聖安送醫檢查後是脫臼，韌帶和骨頭完全沒事，只有皮肉傷縫幾針，葉總直言，當下看到真的滿難過，「我看到韌帶都跑出來了。」

曾聖安受傷後還跟防護員激烈溝通，郭天信透露，他是在說不想下場，看能否把手指「喬」回去，「聽他這樣講，我都快哭了，為什麼老天爺要讓這麼拼的選手受傷，好險最後是不幸中的大幸。」

龍隊剩下11戰，曾聖安要等縫針的傷口癒合才能再上場，葉總認為，再讓他上場會有風險，「或許用MVP的方式結束本季也還不錯。」曾聖安本季出賽69場繳出3轟、打擊率2成12，葉總指出，他原本在比賽中沒自信、怕犯錯，但在不斷的出賽和自己的努力，現在幾乎看不到有什麼地方不好，唯一欠缺的就是經驗，希望大家再多給他一些時間。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中