曾聖安負傷MVP 「或許是本季完美句點」

龍隊曾聖安（右）4局下敲出場地二壘安打，趁隊友高飛犧牲打撲回本壘時，不慎受傷導致手指脫臼。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍19歲大物新秀曾聖安昨在4局下滑壘拚本壘時，不幸傷到右小指送醫，但為球隊跑回致勝分，助隊以6：3終止2連敗。曾聖恩不僅拿到單場MVP，原本看似很嚴重的指傷也無大礙，總教練葉君璋直呼他是「萬中選一的練武奇才」。

龍隊曾聖安4局下敲出場地二壘安打。（記者陳逸寬攝）

龍隊致勝功臣

衝本壘小指脫臼

龍隊前2局攻破台鋼雄鷹那瑪夏先得3分，但先發投手龍聖4局上被顏郁軒敲追平3分彈。4局下龍隊攻勢再起，曾聖安擊出場地規則二壘安打，並靠右外野手王博玄失誤上三壘，隨後利用隊友擊出外野飛球拚回本壘時，身體側翻壓到右小指當場變形，退場後隨即送醫。

在曾聖安受傷當下，葉總臉色相當沉重，下一棒的郭天信也很難受，驚魂未定地站上打擊區還泛淚，主審邱景彥貼心喊暫停，整理本壘板給他時間緩衝情緒。所幸曾聖安送醫檢查後是脫臼，韌帶和骨頭完全沒事，只有皮肉傷縫幾針，葉總直言，當下看到真的滿難過，「我看到韌帶都跑出來了。」

曾聖安受傷後還跟防護員激烈溝通，郭天信透露，他是在說不想下場，看能否把手指「喬」回去，「聽他這樣講，我都快哭了，為什麼老天爺要讓這麼拼的選手受傷，好險最後是不幸中的大幸。」

龍隊剩下11戰，曾聖安要等縫針的傷口癒合才能再上場，葉總認為，再讓他上場會有風險，「或許用MVP的方式結束本季也還不錯。」曾聖安本季出賽69場繳出3轟、打擊率2成12，葉總指出，他原本在比賽中沒自信、怕犯錯，但在不斷的出賽和自己的努力，現在幾乎看不到有什麼地方不好，唯一欠缺的就是經驗，希望大家再多給他一些時間。

