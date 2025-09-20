晴時多雲

悍將預收明年狀元籤 孔念恩首轟難受

2025/09/20 05:30

威能帝第13勝到手。（樂天桃猿提供）威能帝第13勝到手。（樂天桃猿提供）

全年度戰績確定墊底

孔念恩生涯首轟出爐。（富邦悍將提供）孔念恩生涯首轟出爐。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕即使張育成、孔念恩先後開轟，富邦悍將昨仍以2：6不敵樂天桃猿，本季悍將年度戰績39勝70敗、勝率3成58確定墊底，明年季中選秀狀元籤到手，同時悍將客場慘吞41敗，寫下中職史上單季客場最多敗紀錄。

首局張育成轟陽春砲，達成聯盟第12000轟里程碑，8局上孔念恩再敲陽春砲，生涯首轟出爐，苦主是高苑同學邱駿威。只是悍將投手群無力壓制樂天打線，成為歷年第9次單季至少70敗的球隊，隊史就包辦5次，包含前身興農牛2次。

孔念恩加盟悍將第5年，累計581打席才敲出首轟，只是賽後絲毫沒有喜悅之情，接受媒體採訪他一度說不出話來，接著語帶哽咽，「每年都這樣，唉！就想辦法重新來過吧。」

樂天洋投威能帝表現威風八面，先發7局只被張育成轟全壘打，其他21人次全數解決，失1分勇奪傲視全聯盟的第13勝，近期豪取7連勝，連繳13場優質先發，本季第11度獲頒單場MVP，挑戰年度MVP呼聲頗高，他說，如果最終能拿到會很開心，但最在意的還是做好分內工作。

樂天豪取5連勝，另一戰中信兄弟贏球，下半季樂天仍落後兄弟1.5場勝差，今、明樂天對統一獅2連戰，下週末對兄弟2連戰都很關鍵，樂天總教練古久保健二認為，接下來不管哪一場比賽、對手是誰都很關鍵，要想辦法做到最好。

