中國羽球大師賽》粉碎安童森霸業 林俊易今爭冠

林俊易今天將與中國名將翁泓陽爭冠。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨晚在中國羽球大師賽男單4強賽，以21：19、21：14力退世界排名第2的丹麥名將安童森，成為周天成之後台灣第2位挺進750等級決賽的男單選手，今天將與地主名將翁泓陽爭冠。

對上中國翁泓陽

盼為台灣寫紀錄

世界排名15的林俊易首輪迎戰馬來西亞好手李梓嘉，在驚險化解賽末點後死裡逃生，接著又連續收拾亞運金牌等級的印尼名將克里斯提、中國李詩灃等世界頂尖高手。

請繼續往下閱讀...

林俊易過去4度對決能力全面的安童森只拿下1勝，昨賽前他也和多位教練討論作戰策略，畢竟安童森網前能力出色，如果打法過於單調，整體節奏就會被對手牽著走。

雖然提前做了功課，林俊易開賽後打法仍太單調，陷入落後，在場邊督軍的賴建誠、陳宏麟也提醒要多做變化，才讓他及時回神，利用更多手法變化，並找尋適當的攻擊機會，順利克服最多4分落後，先馳得點。

值得一提的是，林俊易最近最大成長是變得更沉穩，不會因為幾顆失誤就自亂陣腳，昨第2局雖然接連掉分陷入落後，加上安童森有些無厘頭行為，小林依舊全神貫注把該做的事情做好，一舉打敗強敵。

台灣男單過去僅周天成6次挺進750等級決賽，如今25歲的林俊易殺出重圍，不過小天之前6度爭冠都失利，小林也將挑戰成為台灣男單第1人。林俊易過去遭遇翁泓陽5次僅獲1勝，並吞下對戰4連敗，今天預料仍是一場硬仗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法