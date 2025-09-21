晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全運會》林鄭混雙3連霸 小林男單嚇出汗

2025/09/21 05:30

林昀儒（左）和鄭怡靜在台北內戰中獲勝，完成全運會混雙3連霸。（取自全運會官網）林昀儒（左）和鄭怡靜在台北內戰中獲勝，完成全運會混雙3連霸。（取自全運會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒╱鄭怡靜，昨在114年全運會混雙4強賽先以4：2逆轉桃園市的蔡天羽╱朱以晴，隨後在「台北內戰」中再以直落四擊退張佑安/李昱諄，完成3連霸，小林也連續4屆奪下混雙金牌。

世界排名15的鄭怡靜上週在澳門冠軍賽因腳踝韌帶拉傷退賽，本週全運會帶傷上陣，也只參加跑動範圍較小的女雙和混雙，先前的團體賽和昨天登場的女單都選擇退賽。

17歲徐絃家強攻

小林驚險逆轉

上屆全運會席捲4金的林昀儒，本屆已拿下男團、男雙及混雙金牌，不過，昨在男單16強卻遭遇17歲高雄市小將徐絃家的強力衝擊，最終在局數1：3落後下力挽狂瀾，以4：3逆轉，隨後8強賽再以4：0收拾新竹市19歲好手汪品翰，今天4強將對決台南新星郭冠宏。

世界排名298的徐絃家日前在團體賽曾以0：3敗給世界排名11的林昀儒，這回再度交手卻毫無懼色，相持階段多次打出絕妙好球，技驚全場，他說，「我就是記取團體賽輸球的經驗，改變打法，1顆1顆去打，這次比較敢出手，全力去搏殺，只是在領先時開始有想贏球的想法，打法也變保守。」

雖沒能扳倒林昀儒錯失一戰成名的機會，但徐絃家對自己的表現還算滿意，經過這一戰信心也增加不少，他也盛讚小林真的很強！

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中