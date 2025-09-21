全運會》林鄭混雙3連霸 小林男單嚇出汗

林昀儒（左）和鄭怡靜在台北內戰中獲勝，完成全運會混雙3連霸。（取自全運會官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕東京奧運銅牌組合林昀儒╱鄭怡靜，昨在114年全運會混雙4強賽先以4：2逆轉桃園市的蔡天羽╱朱以晴，隨後在「台北內戰」中再以直落四擊退張佑安/李昱諄，完成3連霸，小林也連續4屆奪下混雙金牌。

世界排名15的鄭怡靜上週在澳門冠軍賽因腳踝韌帶拉傷退賽，本週全運會帶傷上陣，也只參加跑動範圍較小的女雙和混雙，先前的團體賽和昨天登場的女單都選擇退賽。

17歲徐絃家強攻

小林驚險逆轉

上屆全運會席捲4金的林昀儒，本屆已拿下男團、男雙及混雙金牌，不過，昨在男單16強卻遭遇17歲高雄市小將徐絃家的強力衝擊，最終在局數1：3落後下力挽狂瀾，以4：3逆轉，隨後8強賽再以4：0收拾新竹市19歲好手汪品翰，今天4強將對決台南新星郭冠宏。

世界排名298的徐絃家日前在團體賽曾以0：3敗給世界排名11的林昀儒，這回再度交手卻毫無懼色，相持階段多次打出絕妙好球，技驚全場，他說，「我就是記取團體賽輸球的經驗，改變打法，1顆1顆去打，這次比較敢出手，全力去搏殺，只是在領先時開始有想贏球的想法，打法也變保守。」

雖沒能扳倒林昀儒錯失一戰成名的機會，但徐絃家對自己的表現還算滿意，經過這一戰信心也增加不少，他也盛讚小林真的很強！

