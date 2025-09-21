為金龍畫上「逗點」 基哥︰還有更大目標

陳鏞基（右）披上「金龍T」，翻過來是胡金龍頭像，大秀「一秒變金龍」戲碼。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕陳鏞基昨與胡金龍在獅隊生涯第106次同場先發，敲安加碼9局上在一壘肉身擋球的美技守備，終場獅隊以2：1中斷樂天桃猿5連勝，為胡金龍引退賽留下完美的「逗點」，陳鏞基直言：「我們還有更大的目標。」

獲贈模型車

金龍笑討停車位

陳鏞基和胡金龍高中就相識，共同在小聯盟奮鬥，當時兩人承諾，若上到大聯盟簽下大合約，就買1部法拉利送給對方，多年後的昨天，陳鏞基獻上白色法拉利模型，「這是我的心意，接下來要等接大合約，要看蘇總。」胡金龍也幽默回應：「沒有車，送我停車位就好了。」

「金龍像爸爸 我像媽媽」

兩人的好交情從「游擊競爭」起步，胡金龍回憶，「我們兩個守位一樣，不想輸給他，看他進步，我也想跟上，他一直push我成長。」陳鏞基也說，兩人最美好的回憶是在杜哈亞運奪下金牌，「一起奮戰拿到最高榮耀，一直在我心裡是很美好的回憶。」

胡金龍從2022年加入獅隊，「金鏞」同場先發106場，隊友形容兩人像老夫老妻，陳鏞基也說，「學弟們都覺得金龍像爸爸，我像媽媽，兩人剛好互補。有時候鬥嘴時，大家好像也都看得很開心。」

陳鏞基披上特製的橘色「金龍T」，翻過來是胡金龍頭像，昨在胡金龍引退儀式大秀「一秒變金龍」的戲碼，逗得球迷哈哈笑，如同陳鏞基所言，還不到感傷的時刻，「仍有目標要向前進，可能要等最後一場打完才會感受比較深。」

