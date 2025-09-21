晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

連3年達20轟 撈哥︰我們沒放棄

2025/09/21 05:30

吉力吉撈．鞏冠敲2分砲，連3年至少達成20轟。（記者廖耀東攝）吉力吉撈．鞏冠敲2分砲，連3年至少達成20轟。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕雖然爭奪季後賽門票難度極高，味全龍依然沒有放棄，昨全場敲出12支安打，包含吉力吉撈．鞏冠轟2分砲助威，最終以8：1大勝中信兄弟。龍隊總教練葉君璋說，「最近看到球隊剛成立時選手積極渴望的樣子，這一點比很多事情還重要，希望他們繼續保持下去。」

龍隊只剩10場例行賽，下半季勝率4成69，落後榜首兄弟6場勝差，年度勝率4成77與暫居第3的樂天桃猿有5.5場勝差，挑戰季後賽堪稱艱鉅任務，吉力吉撈開轟又打下3分打點，本季第8度獲選單場MVP，他喊話，「球季還沒結束，還有很多可能性，我們不會輕言放棄！」

連20局無失分

陳琥紀錄破功

吉力吉撈8局上轟出2分砲，也讓中信陳琥連20局無失分破功，吉力吉撈暖心安慰，「紀錄都會有中斷的時候，陳琥可能下次就連26局無失分，希望他繼續努力，把最好的一面展現出來。」

吉力吉撈達成連3年單季至少敲20轟的里程碑，也是繼喬治、張志豪、朱育賢之後中職史上第4人，他說，從來沒懷疑過自己的訓練，感謝教練給予的幫助，未來會繼續努力，對全壘打沒有太多想法，目標只想上二壘，讓隊友把他打回來。

龍隊洋投鋼龍繳6局失1分優質先發，奪下本季第10勝，連4年單季拿下兩位數勝投，兄弟開路先鋒宋晟睿1局下相中鋼龍的第1球轟出大牆，本季第3度首局首打席開轟，改寫隊史紀錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中