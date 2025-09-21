連3年達20轟 撈哥︰我們沒放棄

吉力吉撈．鞏冠敲2分砲，連3年至少達成20轟。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕雖然爭奪季後賽門票難度極高，味全龍依然沒有放棄，昨全場敲出12支安打，包含吉力吉撈．鞏冠轟2分砲助威，最終以8：1大勝中信兄弟。龍隊總教練葉君璋說，「最近看到球隊剛成立時選手積極渴望的樣子，這一點比很多事情還重要，希望他們繼續保持下去。」

龍隊只剩10場例行賽，下半季勝率4成69，落後榜首兄弟6場勝差，年度勝率4成77與暫居第3的樂天桃猿有5.5場勝差，挑戰季後賽堪稱艱鉅任務，吉力吉撈開轟又打下3分打點，本季第8度獲選單場MVP，他喊話，「球季還沒結束，還有很多可能性，我們不會輕言放棄！」

連20局無失分

陳琥紀錄破功

吉力吉撈8局上轟出2分砲，也讓中信陳琥連20局無失分破功，吉力吉撈暖心安慰，「紀錄都會有中斷的時候，陳琥可能下次就連26局無失分，希望他繼續努力，把最好的一面展現出來。」

吉力吉撈達成連3年單季至少敲20轟的里程碑，也是繼喬治、張志豪、朱育賢之後中職史上第4人，他說，從來沒懷疑過自己的訓練，感謝教練給予的幫助，未來會繼續努力，對全壘打沒有太多想法，目標只想上二壘，讓隊友把他打回來。

龍隊洋投鋼龍繳6局失1分優質先發，奪下本季第10勝，連4年單季拿下兩位數勝投，兄弟開路先鋒宋晟睿1局下相中鋼龍的第1球轟出大牆，本季第3度首局首打席開轟，改寫隊史紀錄。

