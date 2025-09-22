晴時多雲

體育 即時新聞

中國羽球大師賽》林俊易奪銀 竄上世界12

2025/09/22 05:30

林俊易昨拿下中國大師賽亞軍，創個人在超級750最好成績。（土銀羽球隊提供）林俊易昨拿下中國大師賽亞軍，創個人在超級750最好成績。（土銀羽球隊提供）

超級750賽 個人最佳成績

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「左手重砲」林俊易昨在超級750系列中國羽球大師賽男單決賽，以11：21、15：21不敵地主好手翁泓陽，吞下對戰5連敗，奪下亞軍，仍創下個人在超級750賽的最好成績。

台灣男單過去僅周天成6次挺進750等級決賽，只是都爭冠失利，這次林俊易挑戰台灣男單第一人紀錄，可惜面對防守強悍的翁泓陽，小林難以發揮殺球及速度優勢，儘管比賽前段都能咬住比分，甚至一度站上領先，卻連兩局都出現一樣的問題，在中後段因急於追分在進攻發生過多失誤，最終以直落二敗下陣來，但他靠著亞軍的9350分積分，本週世界排名上升3名至12名。

林俊易這次在中國大師賽一路過關斬將，首輪迎戰馬來西亞好手李梓嘉，在驚險化解賽末點後死裡逃生，接著又連續收拾亞運金牌、印尼名將克里斯提、中國名將李詩灃、世界排名第2的丹麥安童森，證明有和世界頂尖強敵一拚的實力。

一度站上領先 輸在失誤太多

土銀指導教練林祐賢指出，林俊易的進攻穩定性變高且變化性更多，此外，不只後場進攻犀利，前場也打得果決，球的控制做得更好，很清楚知道什麼時候該做什麼事，但他也叮嚀子弟兵，「這一次的突破對之後比賽的信心一定有幫助，只是心態跟感覺都要好好記住，不要只是曇花一現，如何在往後的賽事持續保持高水準表現才是重中之重。」

