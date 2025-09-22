晴時多雲

體育 即時新聞

亞運划船國手、全運會雙金》遭剔除亞錦賽名單 李冠儀抗議選拔不公

2025/09/22 05:30

李冠儀贏得全運會女子輕量級單人雙槳金牌。（全運會提供）李冠儀贏得全運會女子輕量級單人雙槳金牌。（全運會提供）

運動部已主動關切 划船協會︰檢討改進

〔記者梁偉銘／台北報導〕杭州亞運划船國手李冠儀剛從雲林全國運動會包辦雙金，卻被剔除亞洲錦標賽名單，她抗議選拔不公，運動部已主動關切，划船協會也將檢討改進。

李冠儀指出，今年7月亞運暨亞錦賽選拔過程，發生女子組名單變動與量級認定等爭議，包括輕量級應錄取4人，名單卻有5人；公開量級單人雙槳明訂3人，她卻被刪除資格，由輕量級選手直接遞補候補；甚至9月20日公告亞錦賽報名項目，輕量級選手也能報名公開組別候補，「意思是公開級和輕量級根本不需要區分？這代表協會名單並非完全依照規則，而是受到個人偏好影響。」

划船協會解釋，此次選拔過程，因為選手代表各縣市備戰全運會，多數配合母隊移訓，導致亞錦賽培訓隊德國外籍教練楊恩無法完整地實施選手交叉配艇選拔，且為利於亞錦賽爭取亞運參賽資格，協會予以教練權責「自行遴選組訓」，由於缺乏溝通造成選手不滿，將會檢討改進。

運動部已要求划船協會提供完整紀錄說明，並強調選拔制度必須公開透明，促進雙方充分溝通，「希望協會能瞭解亞錦賽報名相關應變機制，持續監督完善流程，確保類似情況不再發生。所有運動員的努力應獲得公平、公正的對待，保障選手能在健全的制度下專心訓練與比賽。」

