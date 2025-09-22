全運會》小林男單4連霸 連2屆4賽摘金

林昀儒（上圖）締造全運會男單4連霸。（全運會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕114年雲林全運會桌球項目昨落幕，「沉默刺客」林昀儒昨在男單決賽以4：0橫掃同樣代表台北市出賽的林彥均，除締造男單4連霸，也連續兩屆完成男團、男單、男雙、混雙都摘金的壯舉。

黃禹喬勇奪全運會桌球女單金牌。（全運會提供）

世界排名11的林昀儒此次在男團獨拿2點率領台北市衛冕成功，在男雙以及混雙也分別攜手廖振珽、鄭怡靜登頂，昨在壓軸登場的單打賽事，先在4強以4：1擊敗台南市新星郭冠宏，決賽與林彥均狹路相逢再以直落四收下勝利，順利完成4連霸，小林坦言，經歷多天密集賽程真的很累，很開心自己能熬過來，付出得到收穫。

林彥均雖在冠軍戰不敵林昀儒，奪下男單銀牌仍締造個人最佳紀錄，郭冠宏則在季軍戰橫掃嘉義市莊忠諺，連兩屆以銅牌作收。

黃禹喬 首奪女單金牌

女單決賽則上演「新北內戰」，黃禹喬以4：1擊敗國泰師妹巫嘉恩，生涯首度摘下全運會女單金牌，加上女雙銅牌、女團銀牌，本屆剛好收下3面不同成色的獎牌。在女單決賽與雙打搭檔巫嘉恩隔網對決，黃禹喬指出，無論對手是誰，自己都保持一樣的心態，「可能我對學妹的球路比較熟悉，調整得比較快。」

