晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全運會》小林男單4連霸 連2屆4賽摘金

2025/09/22 05:30

林昀儒（上圖）締造全運會男單4連霸。（全運會提供）林昀儒（上圖）締造全運會男單4連霸。（全運會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕114年雲林全運會桌球項目昨落幕，「沉默刺客」林昀儒昨在男單決賽以4：0橫掃同樣代表台北市出賽的林彥均，除締造男單4連霸，也連續兩屆完成男團、男單、男雙、混雙都摘金的壯舉。

黃禹喬勇奪全運會桌球女單金牌。（全運會提供）黃禹喬勇奪全運會桌球女單金牌。（全運會提供）

世界排名11的林昀儒此次在男團獨拿2點率領台北市衛冕成功，在男雙以及混雙也分別攜手廖振珽、鄭怡靜登頂，昨在壓軸登場的單打賽事，先在4強以4：1擊敗台南市新星郭冠宏，決賽與林彥均狹路相逢再以直落四收下勝利，順利完成4連霸，小林坦言，經歷多天密集賽程真的很累，很開心自己能熬過來，付出得到收穫。

林彥均雖在冠軍戰不敵林昀儒，奪下男單銀牌仍締造個人最佳紀錄，郭冠宏則在季軍戰橫掃嘉義市莊忠諺，連兩屆以銅牌作收。

黃禹喬 首奪女單金牌

女單決賽則上演「新北內戰」，黃禹喬以4：1擊敗國泰師妹巫嘉恩，生涯首度摘下全運會女單金牌，加上女雙銅牌、女團銀牌，本屆剛好收下3面不同成色的獎牌。在女單決賽與雙打搭檔巫嘉恩隔網對決，黃禹喬指出，無論對手是誰，自己都保持一樣的心態，「可能我對學妹的球路比較熟悉，調整得比較快。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中