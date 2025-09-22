仰德TPC錦標賽》比嘉一貴封王 王偉軒並列第2

王偉軒並列第2，為台灣選手最佳。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕仰德TPC錦標賽昨進行最終輪，日本好手比嘉一貴以4輪總桿低於17桿的271桿逆轉封王，王偉軒以2桿之差的273桿並列第二，無緣將冠軍留在台灣。

王偉軒昨繳出7博蒂、2柏忌，以67桿繳卡，他自評整體表現不錯，尤其是長桿，開球多能掌握住方向，第二桿也發揮水準，製造不少抓鳥機會，可惜第14洞及第17洞出現失誤，吞下兩個柏忌，成績無法超前爭冠。

續戰三商名人賽 王盼維持好手感

王偉軒表示，這場亞巡賽的積分對他幫助很大，亞巡獎金最新排名也從97名大幅提升至30名，接下來他將參加第二場亞巡大賽台灣三商名人賽，希望能延續手感，再創佳績。

17歲小將謝承洧昨打出4鳥、1柏忌，以總桿275桿並列第7，無緣挑戰成為首位贏得亞巡賽的台灣業餘新星，儘管對結果感到遺憾，但能跟頂尖好手競技，也讓他獲得寶貴經驗。

至於比嘉一貴繳出4桿、無柏忌表現，成功連兩週奪冠，並帶走18萬美元（約540萬台幣）冠軍獎金，也讓他開心不已，畢竟過去狀況很好卻總是差一點，但現在站上場不再緊張，也能發揮最佳表現。

