晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

仰德TPC錦標賽》比嘉一貴封王 王偉軒並列第2

2025/09/22 05:30

王偉軒並列第2，為台灣選手最佳。（大會提供）王偉軒並列第2，為台灣選手最佳。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕仰德TPC錦標賽昨進行最終輪，日本好手比嘉一貴以4輪總桿低於17桿的271桿逆轉封王，王偉軒以2桿之差的273桿並列第二，無緣將冠軍留在台灣。

王偉軒昨繳出7博蒂、2柏忌，以67桿繳卡，他自評整體表現不錯，尤其是長桿，開球多能掌握住方向，第二桿也發揮水準，製造不少抓鳥機會，可惜第14洞及第17洞出現失誤，吞下兩個柏忌，成績無法超前爭冠。

續戰三商名人賽 王盼維持好手感

王偉軒表示，這場亞巡賽的積分對他幫助很大，亞巡獎金最新排名也從97名大幅提升至30名，接下來他將參加第二場亞巡大賽台灣三商名人賽，希望能延續手感，再創佳績。

17歲小將謝承洧昨打出4鳥、1柏忌，以總桿275桿並列第7，無緣挑戰成為首位贏得亞巡賽的台灣業餘新星，儘管對結果感到遺憾，但能跟頂尖好手競技，也讓他獲得寶貴經驗。

至於比嘉一貴繳出4桿、無柏忌表現，成功連兩週奪冠，並帶走18萬美元（約540萬台幣）冠軍獎金，也讓他開心不已，畢竟過去狀況很好卻總是差一點，但現在站上場不再緊張，也能發揮最佳表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中